Da Abraham a Vlahovic, la ‘puntata’ ne sposta quattro: all in da 100 milioni

Tante attenzioni sono riversate sull’appuntamento storico del 31 maggio, quando la squadra di José Mourinho affronterà il Siviglia nella finalissima di Europa League. Finale sfumata per la Juventus, eliminata proprio dal club andaluso.

Roma e Juventus si apprestano a chiudere la stagione con umori decisamente diversi. La squadra giallorossa, al netto dell’esito della trasferta di Firenze, mercoledì sera giocherà la seconda finale europea consecutiva. La formazione guidata da José Mourinho il 31 maggio, in quel di Budapest, affronterà il Siviglia per l’ultimo atto dell’Europa League. Finale sfumata per la Juventus di Allegri, che deve fare i conti con la nuova penalizzazione che l’ha fatta sprofondare al settimo posto in classifica, un punto alle spalle proprio della Roma di Mourinho. In attesa dei verdetti finali c’è un nuovo intreccio di calciomercato alle porte che coinvolge il club giallorosso e quello bianconero. A scatenare l’effetto domino in attacco è il possibile addio a Harry Kane in casa Tottenham.

Calciomercato Roma e Juventus, l’effetto domino Kane apre all’assalto del Tottenham in attacco

Non è stata una stagione da ricordare in casa Spurs. L’addio ad Antonio Conte è una testimonianza delle difficoltà trovate quest’anno dal club londinese. Club che potrebbe dover fare i conti anche con l’addio del suo giocatore simbolo, l’attaccante Harry Kane.

Secondo quanto trapela dalla Spagna, Carlo Ancelotti avrebbe intenzione di mettere le mani sull’attaccante britannico, stella del Tottenham. Nelle scorse ore il sito As.com, ha rilanciato con determinazione la pista Harry Kane in casa Real Madrid, sul piatto potrebbero finirci 100 milioni di euro. In caso d’addio alla stella inglese gli Spurs potrebbe tornare a sondare due piste in Serie A. Una che porta a guardare a Tammy Abraham, ancora da decifrare il suo futuro in casa Roma. L’altra al possibile assalto a Dusan Vlahovic, possibile partente in estate dalla Juventus. Occhio anche alle manovre offensive del Manchester United, anche i Red Devils potrebbero pescare in Serie A il nuovo numero 9 per ten Hag.