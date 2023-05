Siviglia-Roma, recupero Dybala: fissato l’ultimo test

Meno tre a Siviglia-Roma, mercoledì sera a Budapest ci sarà la finale di Europa League. Ecco le ultime sul recupero di Paulo Dybala e non solo: fissato il test decisivo a Trigoria.

Mancano tre giorni all’appuntamento con la storia per la Roma di José Mourinho. La squadra giallorossa si giocherà la finale di Europa League contro il Siviglia, in quel di Budapest. Lo stadio Olimpico sarà aperto come lo scorso anno, in occasione della finale di Conference League, con i maxi schermi per seguire l’appuntamento europeo. Lo staff giallorosso sta cercando di recuperare al massimo il giocatore più brillante della rosa, ecco le ultime sulle condizioni di Paulo Dybala.

La Roma è uscita sconfitta da Firenze, gettando alle ortiche nel giro di pochi minuti il vantaggio maturato grazie alla rete di Stephan El Shaarawy. Il Faraone è uno degli uomini più in forma della rosa giallorossa, e si candida per una maglia da titolare in vista della finalissima di Europa League, in programma mercoledì sera a Budapest. Appuntamento con la storia per la squadra guidata da José Mourinho, capace di conquistare due finali europee consecutive dal suo approdo sulla panchina giallorossa. Tante attenzioni a Trigoria vengono rivolte alle condizioni di Paulo Dybala, out nelle ultime uscite a causa di un problema alla caviglia causato da una brutta entrata da parte di Palomino durante Atalanta-Roma.

Siviglia-Roma, ottimismo sul recupero di Dybala: fissato il test decisivo a Trigoria

Anche Tiago Pinto ieri aveva parlato delle condizioni fisiche della ‘Joya’, lasciando trasparire un certo pessimismo. Scenario che sembra ribaltarsi in queste ore, le ultime notizie che arrivano da Trigoria anticipano il possibile recupero dell’attaccante argentino, che viene monitorato con costanza dallo staff sanitario giallorosso.

C’è il test decisivo per Paulo Dybala a Trigoria. Secondo quanto scrive l’edizione romana de ‘La Repubblica’, domani mattina l’obiettivo della Joya è di svolgere un allenamento intenso in gruppo a Trigoria. Le prossime ore saranno decisive dunque per capire lo stato di forma dell’argentino. Sulla via del recupero anche Spinazzola, nessun allarme per capitan Pellegrini tenuto a riposo durante la sfida in casa della Fiorentina.