Patteggiamento con la FIGC: la Juventus resta a zero

La Juventus va verso il patteggiamento con la FIGC. La squadra bianconera è stata sanzionata di dieci punti in classifica, ecco le prossime manovre legali ed i risvolti futuri

La stagione che si sta chiudendo in Serie A verrà ricordata anche per il ‘caso’ Juventus. La Giustizia sportiva ha riscritto per tre volte la classifica italiana, coinvolgendo tutte le squadre in lotta per il piazzamento europeo, compresa la Roma di José Mourinho. Ora la squadra bianconera starebbe studiando le prossime manovre legali e si prevede il patteggiamento tra la Juve e la FIGC. L’obiettivo è quello di ricominciare la prossima stagione da zero.

La posizione in classifica della Juventus è cambiata in tre occasioni durante questa stagione. Nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze la squadra bianconera è stata prima sanzionata di 15 punti, poi tolti grazie al ricorso accolto dal Collegio di Garanzia del CONI. Infine la Corte federale d’Appello ha deciso di infliggere la sanzione da 10 punti la scorsa settimana. Ora in classifica i bianconeri sono a quota 59 punti, ad una sola lunghezza dalla Roma ed al settimo posto ad una giornata dalla fine. Ma l’inchiesta non si è fermata, e si attendono i risvolti giudiziari per quel che riguarda la manovra stipendi.

La Juventus verso il patteggiamento con la FIGC per il filone stipendi: obiettivo zero penalizzazione

In vista dell’inchiesta sul filone che riguarda la manovra stipendi la Juventus potrebbe scegliere la via del patteggiamento con la FIGC. L’obiettivo della squadra bianconera è quello di ripartire la prossima stagione con zero punti di penalizzazione, e scontare quindi tutto in questa.

Ad annunciare la possibile scelta legale della Juventus è stato Guido Vaciago, il giornalista è intervenuto in diretta ai microfonfi della trasmissione radio Tutti Convocati. Ecco l’annuncio in diretta del cronista: “Credo che ci sarà un tentativo di patteggiamento tra la Juventus e la FIGC per quanto riguarda il filone relativo alla manovra stipendi, per poter ricominciare da zero la prossima stagione, senza zavorre di nessun genere“