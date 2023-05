Calciomercato Roma, Firmino con Benzema: attesa Pinto

Il general manager della Roma può ancora sperare in un assalto per portare l’obiettivo di calciomercato in giallorosso tra qualche settimana

Sul calendario di tutti i tifosi e addetti ai lavori della Roma è segnata in rosso la data di domani, giorno della finale di Europa League contro il Siviglia. Alla Puskas Arena alle 21 andrà in scena l’ultimo atto della coppa targata Uefa in cui i giallorossi cercheranno di portare a casa anche questo trofeo dopo la vittoria della Conference League la scorsa annata, arrivata nella notte di Tirana con gol di Zaniolo.

Al centro sportivo Fulvio Bernardini, però, c’è qualcuno che ah cerchiato anche un altro giorno. Si tratta di Tiago Pinto che ha voluto tenere a mente il 30 giugno, giorno in cui finirà la stagione. Da quello successivo, poi, si aprirà il calciomercato estivo che permetterà al club di rinforzarsi e di migliorare i vari reparti della rosa. Mourinho vorrebbe aumentare la qualità della squadra, che vanta già diversi profili di livello, come quello di Dybala, Matic e Pellegrini.

La difesa va rimpolpata visto che Llorente è in prestito con diritto di riscatto a 18 milioni. A centrocampo, complice l’esplosione di Edoardo Bove, non sono necessarie grandi manovre nonostante sia stato raggiunto un accordo di massima con Aouar. L’attacco, invece, sembra essere il reparto più critico per i giallorossi, con Abraham e Belotti che non hanno reso come tutti speravano.

Calciomercato Roma, vuole aspettare per conoscere il ruolo

L’attaccante inglese ha segnato solo 8 reti in campionato, mentre l’ex Torino è ancora a bocca asciutta in campionato. Un andamento ben al di sotto dei numeri a cui tutti pensavano all’inizio della stagione, con l’inglese che la scorsa annata ha segnato ben 27 reti.

Per rinforzare il reparto offensivo, Pinto ha scandagliato il panorama in cerca dei migliori affari disponibili. Il giocatore che ha catturato l’occhio del general manager, ma anche di altri club è Roberto Firmino. L’attaccante brasiliano del Liverpool si libera in estate dal contratto con i Reds, che scade dopo ben otto anni. Come riporta il Daily Mail, sulle sue tracce c’è il Real Madrid, che ha intenzione di prenderlo nonostante l’ex Hoffenheim abbia dei dubbi. Firmino, infatti, vorrebbe conoscere il suo peso nella rosa dei Blancos prima di firmare il contratto. questa indecisione lascia la porta aperta agli altri club e a Pinto, che potrebbe tentare lo scippo.