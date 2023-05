Calciomercato Roma, promozione e doppietta: rivoluzione in attacco

Calciomercato Roma, la promozione in Serie A apre le porte alla doppietta in casa giallorossa. La rivoluzione in attacco è totale: ecco i dettagli

La Roma di José Mourinho è attesa dallo storico appuntamento di Budapest, dove domani ci sarà la Finale di Europa League. Alla vigilia di un appuntamento che vale tutta la stagione, le attenzioni degli addetti ai lavori si spostano anche sulla prossima finestra di calciomercato estivo. La promozione in Serie A sembra aprire le porte ad un doppio assalto in casa giallorossa, ecco tutti i dettagli che porterebbero alla rivoluzione totale.

Vigilia di Siviglia-Roma, l’ultimo atto dell’Europa League si giocherà domani sera a Budapest. La squadra giallorossa è volata in Ungheria nelle scorse ore. Tra poco ci sarà la conferenza stampa di José Mourinho dalla capitale ungherese, al suo fianco Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini per l’appuntamento con i cronisti. Il tecnico portoghese tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Paulo Dybala, resta da valutare se disponibile già dal primo minuto o a gara in corso. In parallelo si accendono nuovi scenari in vista della sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Roma, il Genoa pesca dall’attacco giallorosso: Belotti e El Shaarawy nel mirino

Occhi puntati in casa Genoa, la squadra rossoblù ha ritrovato il massimo campionato dopo una sola stagione in Serie B. Il Grifone, guidato in panchina da Alberto Gilardino, è a caccia di rinforzi offensivi in vista della prossima stagione e spunta una doppia pista in casa giallorossa.

Il club ligure starebbe studiando le mosse per piazzare un doppio colpo dalla Roma in attacco. Nel mirino del Genoa sembra finito Stephan El Shaarawy, ancora in scadenza di contratto. Il Faraone è stato uno dei protagonisti in positivo delle ultime uscite dei giallorossi e, se non dovessero arrivare novità sul fronte rinnovo, potrebbe tornare a giocare all’ombra della Lanterna, ma non finisce qui. Un altro attaccante finito nel mirino dei liguri è Andrea Belotti, l’ex Torino viene monitorato come possibile nuovo numero 9 del Genoa. A riportare la notizia è stato il sito ‘Genova24.it’.