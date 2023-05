Calciomercato Roma, accordo e firma: anche il Milan al tappeto

Calciomercato Roma, c’è il ribaltone lampo che apre all’accordo e la firma. Cambia tutto per Tiago Pinto, anche il Milan di Pioli e Maldini finisce al tappeto

La Roma questa sera si gioca tutto nella finalissima di Europa League. La squadra giallorossa ha conquistato la seconda finale europea, questa volta contro il Siviglia. Gli spagnoli, guidati da Mendilibar, hanno già vinto la competizione in sei occasioni. La Roma si aggrappa al fattore Mourinho, mai sconfitto in finali europee. Nel frattempo dalla Liga emerge uno scenario che può mescolare completamente le carte in vista della sessione estiva di calciomercato.

Cuore, pensieri, sogni ed ansie dei tifosi giallorossi sono tutti concentrati sull’appuntamento di questa sera. Nella cornice della Puskas Arena, in quel di Budapest, la Roma affronta il Siviglia per la finale di Europa League. La squadra giallorossa è riuscita a conquistare due finali europee consecutive, ora il sogno è di bissare il successo della Conference League dello scorso maggio. Novanta e più minuti che saranno decisivi sul bilancio stagionale dei giallorossi, e che incideranno anche sul prossimo calciomercato estivo. In attesa della sfida dal sapore di crocevia stagionale, dalla Spagna filtrano importanti novità in chiave mercato per la Serie A.

Calciomercato Roma, ribaltone Morata in Liga: il rinnovo inguaia anche il Milan

Per rafforzare l’attacco di Roma e Milan si è accesa la pista che porta a guardare al futuro di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, ex Juventus, ha il contratto in scadenza nel 2024 con l’Atletico Madrid. Se nella giornata di ieri dal paese iberico erano arrivati segnali di rottura tra il bomber ed i Colchoneros , ora filtra ottimismo per giungere alla firma sul rinnovo.

Secondo quanto evidenzia il sito As.com la firma sul rinnovo di Morata sarebbe una delle priorità in casa Atletico Madrid. Il sito spagnolo aggiunge anche che le parti sono vicine a trovare un accordo per la firma sull’estensione contrattuale dell’attaccante. Firma che cambierebbe totalmente i piani di Roma e Milan, accostate come detto ad un possibile ritorno dello spagnolo in Serie A. Le prossime giornate saranno decisive per il futuro di Morata.