Formazioni ufficiali Siviglia-Roma: sorpresa dell’ultima ora

Mourinho ha deciso con quale formazione la Roma scenderà in campo contro il Siviglia nella finale di Europa League tra poco

Mancano pochi giri di orologio alla finale di Europa League in cui la Roma affronterà il Siviglia per portare a casa la seconda coppa europea. Un colosso come il club spagnolo ha vinto sei volte questo titolo e detiene il maggior numero di titoli della competizione. Il club, quindi, sa bene come giocare queste partite e sarà una gara difficile per Pellegrini e compagni, che vogliono chiudere al meglio questa stagione.

Come succede sempre allo Stadio Olimpico e in qualsiasi altro impianto d’Europa, i tifosi non si sono fatti pregare e hanno preso d’assalto i botteghini virtuali per accaparrarsi un biglietto per l’appuntamento. Sono circa 20.000 i giallorossi presenti a Budapest, capitale dell’Ungheria, che ospita la partita nella Puskas Arena. L’importanza della partita è nota a tutti, soprattutto ai giocatori che ieri sono partiti da Fiumicino per raggiungere la cittadina dell’Est Europa.

I dubbi alla vigilia sulla presenza dei calciatori erano diversi, soprattutto su quelli che erano infortunati. Come d’abitudine nelle ultime partite, però, Mourinho ha portato con sé anche gli indisponibili, che si sono uniti al gruppo di giocatori che scenderà in campo. Tra questi, ci sono stati molti rientri come quello di Rick Karsdorp, o Diego Llorente, che ha gi0ocato uno spezzone di gara con la Salernitana,

Siviglia-Roma, le formazioni ufficiali delle due squadre

Tutti gli occhi di chi seguirà la partita, però, sono puntati su un giocatore solo. Si tratta di Paulo Dybala, attaccante argentino della Roma che ha tenuto tutti con il fiato sospeso ne giorni scorsi. La Joya ha lavorato per smaltire il fastidio alla caviglia sinistra e due giorni fa si è allenato con i compagni.

Per la partita sono stati resi noti i nomi degli undici giocatori che scenderanno in campo contr il Siviglia. La Roma si schiera con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e un tridente difensivo composto da Mancini, Smalling e Ibanez. Nel centrocampo a quattro ci sono Celik, Cristante, Matic e Zalewski, mentre alle spalle di Abraham Mourinho ha schierato Pellegrini e Dybala.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Navas, Badé, Gudelj, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar