Calciomercato Roma, epurazione Mourinho: si salvano in pochi

L’allenatore della Roma ha intenzione di cedere la maggior parte dei giocatori della rosa nel prossimo calciomercato estivo

Il mese di giugno è arrivato e con esso si avvicina anche la fine del campionato, con il fischio finale sulla stagione che arriva il 30 giugno. Dal giorno seguente in poi partirà la prossima annata che per al Roma è ancora un’incognita. Non è chiaro se alla guida della rosa ci sarà ancora José Mourinho o meno e i tifosi vorrebbero sapere se sarà ancora lo Special One a condurre i giallorossi.

La permanenza dell’allenatore portoghese non è del tutto scontata, soprattutto dopo la mancata vittoria dell’Europa League, che secondo alcuni era proprio il biglietto di sola andata lontano da Roma. Adesso José ha un solo obiettivo nella mente, ovvero parlare con i Friedkin dell’accordo che lo lega ai giallorossi. Il suo contratto scade nel 2024 e secondo Dan e Ryan non c’è fretta. Mou, però, vuole più poteri e per questo motivo sta cercando di forzare la mano con la proprietà.

Il suo prosieguo sulla panchina della Roma passa inevitabilmente per il calciomercato, dove ci sono tanti movimenti in programma, tra entrare e uscite. Le richieste per rinforzare la rosa sono state diverse, ma per farlo Mourinho deve stare attento al Fair Play finanziario, che non permette al club di muoversi con tranquillità. Pinto., nella finestra invernale, è stato costretto a uno slalom gigante tra i paletti.

Calciomercato Roma, Mourinho ne mandare via 12

A gennaio sono arrivati solo Ola Solbakken e Diego Llorente. Il primo è arrivato a parametro zero dal Bodo/Glimt ed ha accettato l’offerta giallorossa sin da novembre, ma il club norvegese non ha concesso il nulla osta facendolo approdare a gennaio. Il secondo è arrivato in prestito dal Leeds.

La mancanza di fondi ha costretto la Roma a muoversi in questo modo e ora Mourinho non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. Per questo, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, José ha in programma un’epurazione di giocatori, con ben 12 elementi della rosa che rischiano l’addio. I giocatori confermati sono pochi e si tratta di Dybala, Rui Patricio, Mancini, Smalling, Cristante, Matic e Pellegrini. Chi rischia il posto è di sicuro Tammy Abraham, che ha mercato in Premier come Ibanez, che però potrebbe anche rimanere.

Possibili addii anche quelli di Bove, Zalewski e Tahirovic, che porterebbero plusvalenze totali, così come Belotti che non ha mai convinto. I tre giovani possono essere ceduti con formule simili a quelle di Pellegrini e Frattesi al Sassuolo, ovvero con clausola di recompra o con percentuale sulla rivendita. In caso di difesa a 4, poi, rischiano di saltare Kumbulla, Spinazzola, Solbakken e i giocatori in prestito: Shomurodov, Villar, Carles Perez, Reynolds, Kluivert, Vina, Reynolds. Infine, Wijnaldum è in bilico.