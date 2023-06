Calciomercato Roma, addio ufficiale e colpo di scena Firmino

Calciomercato Roma, l’effetto domino con l’addio ufficiale può innescare le manovre estive di Tiago Pinto. Colpo si scena che coinvolge il futuro di Firmino

La prossima sessione estiva di calciomercato si preannuncia bollente in tutta Europa. Nelle scorse ore è arrivata la conferma dell’addio ufficiale tra Karim Benzema ed il Real Madrid di Carlo Ancelotti. L’attaccante francese lascerà tra pochi giorni le Merengues, innescando un effetto domino clamoroso nell’attacco della squadra spagnola. Arriva il colpo di scena che coinvolge il futuro di Roberto Firmino, libero a parametro zero dopo la scadenza contrattuale con il Liverpool.

L’attaccante brasiliano è uno dei parametri zero più appetibili in giro per l’Europa. Tiago Pinto anche in queste settimane ha ritrovato confidenza con i colpi a costo zero, necessari per rispettare i paletti economici imposti dalla UEFA alla società giallorossa. A centrocampo il portoghese ha già piazzato il colpo Aouar, che arriverà a zero dal Lione. In difesa la pista che porta ad Evan Ndicka, in sacdenza con l’Heintracht Francoforte, si è fatta caldissima e nei prossimi giorni si aspettano ulteriori novità. In attacco il nome a parametro zero accostato alla lista dei desideri di Tiago Pinto è proprio Roberto Firmino, protagonista di un colpo di scena dopo l’addio a Karim Benzema in casa Real Madrid.

Calciomercato Roma, il Real Madrid molla Firmino: Kane la prima scelta per il dopo Benzema

L’attaccante brasiliano è stato accostato anche al Real Madrid di Ancelotti e Peres. La squadra spagnola dovrà trovare diversi rinforzi in attacco, soprattutto sostituendo al meglio un giocatore del calibro di Karim Benzema. Ora, secondo quanto evidenziato dai media spagnoli, la strategia delle Merengues sembra essere ben delineata.

Secondo quanto evidenziato da ‘El Chiringuito Tv’, il primo nome sulla lista dei Blancos porta a guardare in Premier ma non all’attaccante brasiliano. Il preferito per il post Benzema in casa Real Madrid sarebbe infatti Harry Kane, in odore d’addio con il Tottenham. Gli spagnoli avrebbero invece mollato la pista che porta all’ingaggio a parametro zero di Firmino, pista che può improvvisamente riaccendersi per Tiago Pinto nelle prossime settimane.