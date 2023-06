Nagelsmann supera Mourinho: contatti in corso

Da José Mourinho a Luis Enrique, la svolta è imminente e coinvolge anche il tecnico della Roma. Contatti in corso con l’ex Bayern Monaco, Julian Nagelsmann.

La Roma vuole chiudere al meglio la stagione davanti al pubblico di casa. Questa sera alle ore 21 l’ultima giornata di serie A, contro lo Spezia di Semplici. La squadra giallorossa vuole riscattare la finale di Budapest, persa ai calci di rigore contro il Siviglia e non solo. In palio c’è la qualificazione alla prossima Europa League, in attesa di capire se la Juventus venga o meno estromessa dall’Europa va considerato il solo punto di distacco tra le due squadre. Intanto c’è un nuovo ribaltone in vista per il futuro dello Special One, hanno scelto Julian Nagelsmann.

Raccogliere i cocci dopo la beffarda sconfitta in finale di Europa League e non solo. La Roma di José Mourinho, assente in panchina causa squalifica, ospita allo stadio Olimpico lo Spezia a caccia di salvezza. La squadra giallorossa è chiamata alla vittoria per blindare la qualificazione in Europa League la prossima stagione. In parallelo tante attenzioni vengono catalizzate dall’imminente apertura del calciomercato estivo. Il futuro del tecnico portoghese in casa giallorossa continua a tenere banco in vista dei mesi estivi, ma c’è una nuova svolta alla finestra in casa PSG.

Futuro Mourinho, nuovo ribaltone per la panchina del PSG: contatti in corso con Nagelsmann

I parigini sono a caccia di una nuova guida tecnica in vista della prossima stagione. Le candidature avanzate per il post Galtier sono molteplici, ed anche José Mourinho è stato più volte accostato alla panchina del PSG. I francesi sono sulle tracce anche di Luis Enrique, ma spunta una nuova pista che potrebbe cambiare completamente i piani della squadra guidata dal presidente Al-Khelaifi.

Secondo quanto evidenzia il sito Footmercato.net, la scelta della proprietà qatariota sarebbe quella di ingaggiare Julian Nagelsmann. Il giovane tedesco è stato sollevato dall’incarico al Bayern Monaco nei mesi scorsi e la sua candidatura ora sembra la più calda per la panchina del PSG. Il media francese evidenzia come ci siano già stati contatti ed altri arriveranno nelle prossime settimane.