Calciomercato Roma, la firma spiazza anche l’Inter

La Roma sonda il mercato alla ricerca di nuovi rinforzi per Mou. La pista che conduce ad un difensore si complica: c’è il rinnovo.

Alla fine, sarà ancora Europa League per la Roma. I giallorossi, grazie alla vittoria in rimonta ottenuta ai danni dello Spezia, ha mantenuto il sesto posto in classifica respingendo il tentativo di sorpasso della Juventus e strappando il pass valevole per la prossima edizione del torneo. Ora il club potrà totalmente concentrarsi sul mercato.

Almeno un paio di colpi, ad esempio, serviranno per potenziare la difesa e far fronte gli addii previsti. A lasciare la compagnia, ad esempio, sarà Roger Ibanez finito nel mirino dell’Atletico Madrid e del Tottenham. Il direttore generale Tiago Pinto è pronto a sedersi al tavolo delle trattative, con la fumata bianca che potrebbe arrivare sulla base di 30 milioni. Verso l’addio anche Diego Llorente.

Lo spagnolo, dopo un primo periodo di ambientamento alla corte di José Mourinho, è riuscito ad imporsi offrendo numerose prestazioni negative. Per acquistarlo a titolo definitivo dal Leeds, però, servono 18 milioni. Una cifra ritenuta eccessiva dal manager che, in occasione dell’imminente meeting con gli inglesi (retrocessi in Championship), proverà a riottenerlo in prestito o comunque a condizioni agevolate. L’operazione, in ogni caso, si preannuncia complessa. Ecco perché il club ha iniziato a muoversi, sondando diverse piste.

Roma, Nacho non parte: rinnoverà col Real

Una di queste conduce a Nacho Fernandez, legato al Real Madrid fino al 30 giugno. Le parti, fino a qualche giorno fa, sembravano essere molto distanti anche a causa del fatto che il classe 1990 soltanto in 18 occasioni è stato utilizzato dal primo minuto in campionato dal tecnico Carlo Ancelotti.

Il matrimonio, invece, a sorpresa è destinato a proseguire. A confermarlo ci ha pensato oggi il giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, secondo il quale la fumata bianca è destinata ad arrivare a stretto giro di posta. Una brutta notizia non soltanto per la Roma ma anche per l’Inter, che aveva individuato in Nacho il perfetto sostituto di Milan Skriniar (promesso sposo del PSG). Ora entrambe dovranno depennare il suo nome dalla lista dei possibili acquisti e spostare altrove il loro mirino. Pinto, a breve, proverà quindi ad intensificare i contatti con Evan Ndicka che a partire dal primo luglio si libererà dall’Eintracht Francoforte. Serve però fare presto, visto che il francese sta considerando possibile la sua permanenza in Germania.