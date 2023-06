Calciomercato Roma, se ne va in Premier League: conto alla rovescia

La Roma nel corso dell’estate dirà addio ad un gran numero di calciatori: per uno di questi il trasferimento in Premier League è imminente.

Da una parte, potenziare la rosa in modo tale da renderla più competitiva ad alti livelli. Dall’altra cedere i giocatori ritenuti non più imprescindibili, così da fare cassa e rispettare i paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement. Si muoverà seguendo queste due stelle polari Tiago Pinto in estate.

Il club, come noto, ha la necessità di incamerare nuove risorse tramite le operazioni in uscita. Gli addii saranno numerosi ma non tutti consentiranno alla società dei Friedkin di incamerare risorse fresche. Mady Camara, ad esempio, tornerà all’Olympiakos per fine prestito. Stesso discorso per Georginio Wijnaldum, che nella giornata di ieri su Instagram ha ufficialmente salutato il popolo giallorosso. Via pure Diego Llorente, che non verrà riscattato dal Leeds a causa del costo ritenuto eccessivo dal direttore generale giallorosso (18 milioni).

Ad essere sacrificati sull’altare del mercato saranno quindi altri componenti del gruppo. Ad avere le valigie in mano è Ola Solbakken, che nelle volte in cui è stato impiegato non ha mai del tutto convinto José Mourinho. Per lui hanno iniziato a muoversi diverse squadre della Bundesliga e la sua cessione consentirebbe a Pinto di iscrivere a bilancio una preziosa plusvalenza. Imminente anche la partenza di Roger Ibanez.

Roma, inminente la partenza di Ibanez

L’ex Atalanta pur non avendo disputato una stagione positiva è comunque entrato nei radar dell’Atletico Madrid e del Tottenham. I contatti tra le parti sono stati constanti, con la Roma che ha fatto sapere ai Colchoneros e agli Spurs di essere pronta a sedersi al tavolo delle trattative.

A spuntarla, in particolare, sono stati gli inglesi: a confermarlo è stato oggi ‘La Repubblica’ secondo cui lo sbarco di Ibanez è addirittura “soltanto una questione di tempo”. Una cessione, che salvo sorprese, consentirà ai giallorossi di mettere le mani su circa 30 milioni. Altri 15, poi, potrebbero arrivare dal divorzio con Leonardo Spinazzola: la trattativa relativa al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 è su un binario morto e, in assenza di sviluppi, Pinto provvederà a venderlo così da monetizzare la sua cessione. Tutto da scrivere, infine, il futuro di Cristian Volpato scivolato indietro nelle gerarchie di José Mourinho. La valutazione è di circa 7 milioni ed in passato il suo nome aveva attirato l’interesse del Sassuolo e del Lecce. La rivoluzione è in vista. Sarà un’estate lunga ed intensa per Pinto.