Calciomercato Roma, Pinto incassa: futuro rossonero

La Roma si prepara ad un’intensa sessione di mercato. Per un esubero giallorosso, di rientro in Italia, si fa avanti un club della Premier.

La corsa contro il tempo è scattata. La Roma, entro la fine del mese di giugno, dovrà cercare di iscrivere a bilancio almeno 30 milioni di plusvalenze per rispettare gli accordi sottoscritti con la Uefa nell’ambito del settlement agreement. Il club si è quindi messo al lavoro per cedere al miglior offerente i calciatori ritenuti non più funzionali o comunque sacrificabili.

Il direttore generale Tiago Pinto intendeva fare cassa soprattutto con Tammy Abraham ma l’infortunio rimediato dall’inglese nel corso dell’ultima partita del campionato ha raffreddato l’interesse mostrato dal Manchester United, dal Newcastle e dall’Aston Villa. A partire saranno quindi altri componenti della rosa. È il caso, ad esempio, di Roger Ibanez.

Il difensore, pur avendo disputato una stagione incolore, piace all’Atletico Madrid e al Tottenham con gli Spurs leggermente più avanti rispetto ai Colchoneros. Pinto ha fatto sapere ad entrambe le squadre di essere pronto a sedersi al tavolo delle trattative, spiegando però che per portare via Ibanez dalla città Eterna serviranno 30 milioni. In bilico, poi, la posizione di Rick Karsdorp e di prodotti della cantera romanista. L’elenco, in particolare, comprende Nicola Zalewski, Edoardo Bove e Cristiano Volpato (proposto al Sassuolo nell’ambito dell’operazione Frattesi). Ma non finisce qua, perché la Roma cercherà di piazzare altrove anche i calciatori di rientro dai rispettivi prestiti.

Roma, Kluivert nel mirino del Bournemouth

Nella capitale ritornerà Justin Kluivert, che il Valencia ha deciso di non riscattare. Il bottino totalizzato dall’olandese non è stato negativo (8 gol e 2 assist in 29 apparizioni) ma non sufficienti a convincere gli spagnoli, intenzionati ad ingaggiare a parametro zero Pedro della Lazio.

L’ex Ajax, in ogni caso, ripartirà presto. Possibile, in tal senso, l’approdo in Premier League: sulle sue tracce, stando a quanto riportato da ‘il Tempo’, c’è il Bournemouth che nelle scorse ore ha deciso di non acquistare a titolo definitivo un altro giocatore di proprietà della Roma ovvero Matias Vina. I contatti per Kluivert sono destinati ad intensificarsi a stretto giro di posta, con Pinto deciso a chiudere la pratica nel minor tempo possibile così da passare poi agli altri dossier. Serve fare presto per evitare di incorrere in possibili sanzioni. Il repulisti è appena agli inizi.