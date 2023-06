Calciomercato Roma, triplo rifiuto e addio ufficiale

Triplo rifiuto e addio ufficiale in casa Roma. La società giallorossa ha comunicato da poco il divorzio dopo quattro stagioni: ecco il messaggio social e gli scenari futuri.

Si accende il calciomercato della Roma, coinvolgendo anche la squadra femminile guidata da Alessandro Spugna. C’è l’addio ufficiale ad una calciatrice giallorossa dopo quattro stagioni, ecco il saluto sui social dopo il triplo rifiuto. Non c’è stato l’atteso accordo per il rinnovo contrattuale e in queste ore la società giallorossa ha ufficializzato l’addio ad una delle protagoniste degli ultimi anni.

Il primo luglio ci sarà l’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Tiago Pinto sta lavorando da diverso tempo per migliorare la qualità della rosa giallorossa, cercando di chiudere diversi colpi a parametro zero per accontentare le richieste di José Mourinho. Il dirigente portoghese ha il suo da fare anche con il fronte delle cessioni ed è a caccia del tesoretto in uscita per rispettare i parametri UEFA imposti dal settlement agreement. A proposito di cessioni c’è un addio ufficializzato dai canali social della Roma femminile, le strade con una delle protagoniste delle ultime stagioni si dividono in maniera ufficiale.

Calciomercato Roma femminile, triplo rifiuto sul rinnovo e addio Andressa: l’annuncio ufficiale

Il club giallorosso, che quest’anno ha conquistato il primo scudetto della propria storia, ha ufficialmente salutato la brasiliana Andressa dopo quattro stagioni in giallorosso. L’attaccante lascia la Roma dopo quattro anni in cui sono arrivati tre trofei: una Coppa Italia, una Supercoppa ed il titolo italiano in questa stagione.

Un altro addio ufficiale dopo quello di Losada, ufficializzato nelle scorse ore. La squadra giallorossa ha provato fino all’ultimo a raggiungere l’accordo per il rinnovo contrattuale dell’ex Barcellona. La calciatrice però non ha deciso di firmare, obbligando la Roma a salutarla in queste ore vista la scadenza di contratto imminente. Per il suo futuro alla finestra sembra esserci il ritorno in Brasile, da sottolineare come il club giallorosso nell’ultima offerta – per un prolungamento annuale- fosse andata molto vicino alle sue richieste economiche. Dopo quattro anni e tre trofei le strade tra Andressa e la Roma femminile si separano ufficialmente.