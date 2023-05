Apertura ufficiale al rinnovo: doccia gelata Roma

Calciomercato Roma, tutto da rifare per Tiago Pinto in vista della sessione estiva. C’è l’apertura ufficiale al rinnovo che gela il dirigente portoghese.

La stagione calcistica in Europa è entrata nella volata finale. La Roma di José Mourinho ha conquistato la finale di Europa League in programma a Budapest. La squadra giallorossa si giocherà il titolo europeo contro il Siviglia tra nove giorni. Su un binario parallelo si muovono le manovre di Tiago Pinto, che deve fare i conti con una doccia gelata. Il colpaccio a zero può definitivamente sfumare, c’è l’apertura ufficiale al rinnovo che rischia di far saltare il banco.

La Roma pareggia per 2-2 contro la Salernitana allo stadio Olimpico. Ennesimo passo falso e sesta partita consecutiva senza vittorie per la squadra giallorossa in campionato. La squadra guidata da José Mourinho paga le fatiche europee di giovedì sera, quando il pareggio a reti bianche in casa del Bayer Leverkusen ha permesso ai giallorossi di conquistare la seconda finale consecutiva in Europa. Prima della sfida contro la squadra campana Tiago Pinto era uscito allo scoperto sul futuro del tecnico portoghese sulla panchina giallorossa. Il dirigente ex Benfica sta cercando anche di bruciare le tappe prima dell’avvio della finestra estiva di calciomercato, ma deve vare i conti con un colpo di scena dalla Bundesliga.

Calciomercato Roma, ribaltone Ndicka: apertura ufficiale al rinnovo

Pinto ha già messo le mani sul colpo Aouar a centrocampo, l’algerino arriverà in scadenza dal Lione. In difesa il manager lusitano sembrava vicinissimo a chiudere per l’arrivo di Evan Ndicka, sempre a parametro zero. I rappresentanti del difensore francese sono stati anche intercettati a Trigoria con Mourinho, ma in casa Eintracht Francoforte c’è l’apertura ufficiale al rinnovo.

Il direttore sportivo dell’Eintracht, Markus Krösche, ha aperto ufficialmente al rinnovo del difensore francese. Ecco le parole del dirigente tedesco che rischiano di far saltare completamente il banco per Tiago Pinto. Markus Krösche ha così commentato il futuro di Ndicka: “Evan sa cosa c’è da noi. Si sente a suo agio con noi e si è sviluppato bene all’Eintracht Francofort . Evan può praticamente immaginare di stare con noi più a lungo.“