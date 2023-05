Voti Roma-Salernitana 2-2, Elsha e Matic non bastano: Belotti horror

Roma-Salernitana, si è appena conclusa la sfida dello stadio Olimpico. Ecco la sintesi della gara e le nostre pagelle della sfida dello stadio Olimpico.

La Roma non va oltre il pari contro la Salernitana. José Mourinho sceglie un turnover pesante e la squadra campana riesce a portarsi avanti dopo pochi minuti di gioco. Il pareggio finale rappresenta una nuova chance persa per la squadra giallorossa, che allunga a sei gare la striscia di partite senza vittorie in Serie A.

José Mourinho sceglie la linea verde ed il turnover massiccio per la sfida interna alla Salernitana. Neanche in panchina Paulo Dybala, che ancora soffre per la caviglia maltrattata dal difensore dell’Atalanta Palomino. La gara per la squadra giallorossa inizia subito in salita, a sbloccare il risultato ci pensa Antonio Candreva. Il laterale della squadra campana riesce a freddare Rui Patricio con un pallonetto dal limite dell’area di prima intenzione al minuto 12esimo. Doccia gelata per la squadra giallorossa, a cui manca anche il tifo della Curva Sud, semi vuota per protesta. Nel recupero del primo tempo la Roma troverebbe anche il gol del pareggio, vanificato però dal fallo di mano di Andrea Belotti.

Nella ripresa Mourinho sceglie di operare tre cambi. I giallorossi iniziano con piglio deciso e trovano subito il pareggio. Torna alla rete El Shaarawy, bravo a ribadire in gol la punizione battuta da Lorenzo Pellegrini. Pareggio che dura poco per la Roma, freddata nuovamente dal gol trovato da Dia di tacco.

Voti Roma-Salernitana 2-2, Belotti insufficiente: Pellegrini porta qualità

La squadra giallorossa riacciuffa il pari con Nemanja Matic, ma la Roma non riesce a centrare la vittoria. Termina per 2-2 la sfida dello stadio Olimpico, la squadra allenata da José Mourinho compie un altro passo falso nella lotta al quarto posto in campionato. Durante la gara è arrivata anche la nuova penalizzazione nei confronti della Juventus, sanzionata con dieci punti di penalizzazione. Fioccano le bocciature tra le nostre pagelle, ecco i voti.

ROMA: Rui Patricio 6 ; Bove 6, Smalling 6, Ibanez 4.5 ( 46° Llorente 6); Zalewski 6, Tahirovic 4.5 ( 46° Matic 7 ), Camara 4.5 ( 75° Cristante 5.5), El Shaarawy 7, Wijnaldum 4 ( 67° Abraham 6) , Solbakken 4 ( 46° Pellegrini 7 ) , Belotti 4.

ROMA – Salernitana | Spettatori: 64.286

32esimo sold out