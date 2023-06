Il Milan non molla: nuovi contatti e scippo a zero

Calciomercato, il Milan vuole scippare la Roma di Pinto e Mourinho. Il ribaltone dirigenziale non cambia i desideri della squadra rossonera: nuovi contatti

Il Milan di Jerry Cardinale ha conosciuto nelle scorse ore un clamoroso doppio addio in dirigenza. Il club rossonero ha salutato ufficialmente, con sorpresa ed una certa freddezza, prima Paolo Maldini poi Frederic Massara. I due fino a questa stagione erano i responsabili del calciomercato in casa rossonera. Il club guidato in panchina da Stefano Pioli non sembra voler mollare la presa, l’obiettivo è lo scippo a costo zero ai danni della Roma.

Il Milan, nonostante il doppio addio dirigenziale, non molla la presa in ottica calciomercato estivo. I rossoneri continuano a mantenere contatti su un profilo a parametro zero che sembra vicinissimo alla firma con la Roma. Tiago Pinto però deve guardarsi le spalle, i rossoneri possono tentare il tutto per tutto per soffiare all’ultima curva il colpo a costo zero ai giallorossi. Il dirigente ex Benfica ha da tempo messo le mani sul colpo Houssem Aouar, che arriverà a parametro zero dal Lione. Il franco-algerino ha già sostenuto le visite mediche con la Roma nei mesi scorsi, mentre in difesa la pista più calda porta a guardare in Bundesliga.

Calciomercato, il Milan non molla Ndicka: contatti per lo scippo alla Roma

Fari accesi sul futuro di Evan Ndicka, centrale francese mancino salutato ufficialmente dall’Eintrach Francoforte nelle scorse ore. Il classe ’99 sembra ad un passo dalla firma con la Roma e rappresenterebbe il secondo colpo a costo zero per Pinto dopo l’ingaggio imminente di Aouar.

Ma il Milan dicevamo non molla. A riaccendere la pista rossonera ci ha pensato il giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’, Luca Bianchin. Il cronista è intervenuto in diretta su TV PLAY a calciomercato.it. Ecco le ultime sulle possibili manovre rossonere: “Al Milan ci saranno cambiamenti, abbiamo citato Reiss Nelson dell’Arsenal, un gradino sotto Sarr del Watford. C’è anche Ndicka per la difesa.” Inoltre su Twittter, il giornalista aggiunge: “Moncada appena arrivato in sede al #Milan: previsti nuovi contatti per N’Dicka nelle prossime ore. La Roma ha la parola del francese ma i rossoneri ci provano…”