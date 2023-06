Difensore ‘bomber’ per Mourinho: arriva il primo sì

Calciomercato, la Roma è a caccia di affari in vista della sessione estiva. Arriva il primo sì per José Mourinho: spunta il difensore ‘bomber’ in Serie A

Si accende una nuova pista in difesa per il calciomercato estivo della Roma. La società giallorossa nelle scorse ore ha annunciato ufficialmente il primo colpo della nuova stagione. Houssem Aouar è un nuovo centrocampista della Roma, il franco algerino arriva a parametro zero dal Lione. Il calciatore, che ha sfoderato un perfetto italiano nella sua prima intervista da giallorosso, vestirà la maglia numero 22, mentre spunta un nuovo dossier in Serie A sulla scrivania di Tiago Pinto in casa Roma.

La telenovela Aouar si è chiusa ufficialmente nelle scorse ore. La Roma ha ufficializzato l’ingaggio a parametro zero del centrocampista, ormai ex Lione. Il franco algerino è il primo colpo della terza stagione a guida José Mourinho in casa Roma, mentre nei prossimi giorni si attende la fumata bianca per Evan Ndicka. Anche il difensore francese è in scadenza di contratto, e dovrebbe sostenere le visite mediche con i giallorossi nei prossimi giorni. Il francese, che sta per lasciare l’Eintracht Francoforte, potrebbe non essere l’unico colpo nel pacchetto arretrato della Roma. Si è accesa una pista in Serie A che vede Mourinho e Pinto a caccia del difensore goleador.

Calciomercato Roma, spunta la pista Posch dal Bologna: prima apertura ufficiale

Fari puntati sull’austriaco Stefan Posch, protagonista della positiva stagione del Bologna di Thiago Motta. Il calciatore classe ’97 è stato riscattato a fine maggio dai felsinei, che lo hanno acquistato a titolo definitivo dall’Hoffenheim e messo sotto contratto fino al 2026. L’austriaco, impiegato sulla corsia di destra da Motta, può giocare anche come difensore centrale.

Ma ad aver impressionato è stato l’apporto offensivo del difensore austriaco. Alla sua stagione d’esordio in Serie A il classe ’97 ha realizzato la bellezza di sei reti per il Bologna. Un bottino che accende le sirene di mercato, comprese quelle della Roma di Mourinho. Sull’ipotesi di un passaggio in giallorosso ha parlato lo stesso difensore, come riporta il sito 90minuten.at. Posch ha così commentato l’ipotesi Roma: “Certo che sarebbe interessante, non abbiamo bisogno di parlare.” Un primo sì che potrebbe aprire la strada all’assalto al difensore goleador.