Ossessione araba, chiesta la lista di Mourinho

Gli arabi sembrano ossessionati dalla figura di José Mourinho. C’è la nuova mossa per convincere lo Special One a sposare il progetto saudita: hanno chiesto la lista

José Mourinho nelle ultime uscite stagionali della Roma ha spento le voci su un possibile divorzio con i giallorossi. Lo Special One è stato chiaro, prima con la squadra poi con i tifosi allo stadio Olimpico: “Io resto qua”. Il tecnico ha così allontanato con fermezza la possibilità di un addio ad un anno di scadenza del suo contratto, accendendo al contempo le voci verso un possibile rinnovo con la Roma. Ma gli arabi non sembrano avere intenzione di mollare la presa per strappare il sì dello Special One.

Nelle scorse ore erano uscite nuove indiscrezioni sull’incontro imminente che José Mourinho avrà con il presidente dell’Al Ahli a Londra. Incontro di pura cortesia per il tecnico portoghese, che non sembra avere alcuna intenzione di lasciare la panchina della Roma ad un anno dalla scadenza del suo accordo contrattuale. Ma gli arabi non mollano, e studiano una nuova mossa per strappare il sì dello Special One. Ecco il nuovo scenario, con l’ennesima mossa del club saudita per scippare la panchina della Roma, sarebbe pronta la lista per il sì dello Special One.

Ossessione Mourinho per l’ Al-Ahli: carta bianca per convincere lo Special One

La potenza economica dell’Arabia Saudita sta cercando di stravolgere gli equilibri del calcio europeo. L’ultimo clamoroso colpo è stato l’annuncio di Karim Benzema da parte dell’Al-Ittihad. E gli arabi vogliono convincere ad ogni costo anche José Mourinho, che non ha intenzione di lasciare la panchina della Roma in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riporta dalla Francia il sito Footmercato.net, il presidente dell’Al Ahli starebbe studiando una nuova mossa per strappare il sì di José Mourinho. Secondo il media transalpino, che conferma la volontà dello Special One a restare alla Roma, gli arabi stanno pensando di consegnare carta bianca sul mercato al portoghese. Il rappresentante del club saudita avrebbe intenzione di proporre allo Special One una lista di giocatori che quest’ultimo vorrebbe avere in rosa.