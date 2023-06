Sorpasso a zero e addio Roma: gli arabi sfidano il PSG

La corsa per il colpo a parametro zero taglia fuori Tiago Pinto in casa Roma. Alla finestra c’è il duello tra il PSG e l’Arabia Saudita

Tiago Pinto sta bruciando le tappe prima dell’avvio ufficiale del calciomercato estivo. La Roma ha ufficializzato nelle scorse ore il primo colpo in entrata per la prossima stagione. Houssem Aouar è un nuovo centrocampista giallorosso, l’ex Lione indosserà la maglia numero 22 ed ha già parlato ai canali ufficiali del club. Dopo l’ingaggio a parametro zero del centrocampista franco algerino Pinto sta cercando di chiudere per Evan Ndicka, anche lui a costo zero dall’Eintracht Francoforte. Mentre c’è un altro profilo in scadenza di contratto che si allontana con decisione dai radar giallorossi.

Il duello sembra essere tra il PSG di Nasser Al-Khelaifi e la squadra araba dell’ Al-Nassr, dove milita Cristiano Ronaldo. Secondo le ultime indiscrezioni dunque Tiago Pinto sarebbe fuori dai giochi nella corsa al jolly d’attacco a costo zero. La Roma del terzo anno di José Mourinho in panchina inizia a prendere forma e, come nelle ultime sessioni di calciomercato estivo, Pinto continuare a monitorare rinforzi a costo zero. Il dirigente ex Benfica continua a muoversi nel rispetto dei paletti economici imposti dalla UEFA nell’ambito del rispetto del Fair Play finanziario, ed era stato accostato a più riprese ad un attaccante in scadenza di contratto in Premier League.

Calciomercato Roma, duello PSG – Arabia per Zaha: Pinto tagliato fuori

Parliamo di Wilfried Zaha, jolly d’attacco in scadenza di contratto con il Crystal Palace. L’ivoriano lascerà il club inglese a costo zero e nelle ultime giornate era tornato un nome d’attualità per le manovre di Tiago Pinto. Il manager portoghese però rischia di finire al tappeto in questa corsa al colpo ‘gratis’.

Secondo quanto scrive il giornalista Ekrem Konur su Twitter sono due le piste più calde per il futuro di Zaha nelle prossime settimane. Da un lato c’è il PSG, che può contare sulla potenza economica del presidente Nasser Al-Khelaifi. L’altra potenza economica che ha intenzione di ingaggiare a zero l’ivoriano è l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Il club arabo continua a negoziare per strappare la firma del centravanti che tanto bene ha fatto nelle ultime stagioni al Palace.