Futuro Dybala e nodo clausola: doppio allarme Roma

Futuro Dybala tra la pista araba e la clausola che spaventa i tifosi della Roma. L’agente del calciatore argentino ha fatto chiarezza sul suo futuro, ma spunta una doppia pista estera

Paulo Dybala è stato assoluto trascinatore della Roma in questa stagione. Il suo ultimo gol contro lo Spezia ha consegnato ai giallorossi la qualificazione in Europa League, dopo la bellissima rete di Istanbul nella finale contro il Siviglia. La ‘Joya’ ha avuto un impatto devastante nella squadra guidata da José Mourinho, e per il suo futuro i tifosi romanisti sperano in novità che lo blindino ai colori giallorossi. La clausola d’uscita può spaventare i giallorossi, mentre l’agente dell’argentino ha fatto chiarezza sulla pista araba per il numero 21 della Roma.

La Roma si è aggrappata al talento di Paulo Dybala in questa stagione. L’argentino ha avuto uno score impressionante alla sua prima stagione in giallorosso, mettendo a referto la bellezza di 18 reti impreziosite da 7 assist. Le speranze dei tifosi della Roma sono chiare: ripartire da José Mourinho in panchina e Paulo Dybala in campo, vere e proprie certezze a cui aggrapparsi in vista della prossima stagione. Si attendono notizie positive per i supporters romanisti in ottica adeguamento contrattuale per la ‘Joya’, aumento che eliminerebbe la fastidiosa clausola d’uscita per l’attaccante argentino.

Calciomercato Roma, Antun allo scoperto su Dybala: spunta la doppia pista in Premier League

Indiscrezioni e rumors di mercato avevano riferito di sirene arabe sul futuro dell’attaccante della Roma. Voci respinte ufficialmente dal procuratore di Dybala, Jorge Antun. L’agente del numero 21 giallorosso ha confermato ai microfoni di Calciomercato.it l’infondatezza della pista araba: “Non c’è alcuna offerta di club dell’Arabia Saudita, né ci sono stati contatti interlocutori con me o Paulo“.

Ma, secondo quanto rivela il sito specializzato, c’è una doppia pista estera che può far tremare i tifosi della Roma. Ci sono stati contatti con squadre inglesi per il futuro della ‘Joya’. Sarebbero due i club di Premier League ad aver mosso i primi passi per sondare la pista Dybala, che in questo momento si sta godendo le vacanze dopo la fine della stagione.