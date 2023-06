Pinto ko, scippo in Premier: intreccio da 24 milioni

Calciomercato Roma, la Premier League pronta a scippare Tiago Pinto. L’intreccio da 24 milioni può mandare al tappeto il dirigente giallorosso

Il calciomercato in casa Roma è già partito con il botto. Nelle scorse ore la società giallorossa ha ufficializzato il primo colpo in vista della prossima stagione. Houssem Aouar è stato presentato dopo la firma sul contratto che lo legherà alla Roma. Il centrocampista franco algerino ha lasciato il Lione a parametro zero, nei prossimi giorni si attende anche la fumata bianca per Evan Ndicka in difesa. Ma Tiago Pinto continua a sondare diversi profili in tutte le zone di campo.

In vista della sessione di calciomercato estivo della Roma la missione di Tiago Pinto è di aumentare la profondità e la qualità della rosa. Il portoghese ha già messo a segno il primo colpo in entrata, assicurandosi le prestazioni del centrocampista Aouar, prelevato a parametro zero dal Lione. Il franco algerino può essere solo il primo colpo di un’estate che si preannuncia bollente per le manovre del dirigente portoghese sia in entrata che in uscita. La rosa della squadra giallorossa può conoscere un completo restyling in tutti i reparti, compreso quello dell’estremo difensore.

Calciomercato Roma, concorrenza inglese per il portiere Cakir: ballano 24 milioni

Sulla lista dei desideri di Tiago Pinto nei giorni scorsi era balzato per il ruolo di portiere il turco Ugurcan Cakir. Estremo difensore del Trabzonspor e della nazionale turca, classe ’97. Il portiere ha attirato i riflettori su di sé dopo una stagione positiva in Turchia, ma non solo le attenzioni di Tiago Pinto sono state captate dal nazionale turco.

Lo scippo ai danni del dirigente ex Benfica può arrivare direttamente dalla Premier League. Secondo quanto evidenziato dal sito Nottinghamforest.news, il Nottingham sarebbe pronto a piombare sul classe ’97. La prima scelta dei Reds sarebbe Dean Henderson del Manchester United, valutato 24 milioni di euro dai Red devils. Qualora l’operazione non dovesse andare in porto il Nottingham Forest sarebbe pronto a piombare su Cakir, vedendo aumentare la concorrenza per Tiago Pinto.