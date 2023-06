Calciomercato Roma, dalla Spagna: ritorno di fiamma improvviso

La Roma non vuole fermarsi dopo gli acquisti di Aouar e Ndicka. Nel mirino di Pinto è finito un big della Premier League: affare possibile.

Sono giorni intensi in casa Roma. Il club, infatti, ha piazzato già i primi colpi tesi a potenziare la rosa a disposizione di José Mourinho. Houssem Aouar è stato ufficializzato mentre Evan Ndicka effettuerà le visite mediche nella giornata odierna. Tiago Pinto, in ogni caso, non intende affatto fermarsi.

Il direttore generale, infatti, conta di potenziare sia il reparto offensivo che il centrocampo. Per quanto riguarda l’attacco, la priorità consiste nell’ingaggiare un nuovo numero 9 in grado di raccogliere il testimone lasciato da Tammy Abraham attualmente ai box per colpa dell’infortunio rimediato nell’ultimo turno di campionato. Il preferito è Gianluca Scamacca, intenzionato a mettersi quanto prima alle spalle la deludente esperienza vissuta al West Ham. I contatti tra le parti sono scattati, con la punta che espresso il desiderio di rientrare nella capitale.

Nel radar c’è anche Mauro Icardi, che il Paris Saint Germain provvederà a vendere al miglior offerente dopo l’ottima stagione vissuta al Galatasaray. Per rendere più competitiva la linea mediana giallorossa, invece, il manager sta pensando di prendere un elemento d’esperienza abituato a giocare gare di alto profilo. Qualità e quantità a servizio della squadra: la scelta, in particolare, è ricaduta su un calciatore in procinto di lasciare la Premier League.

Roma, riflettori puntati su Xhaka

Parliamo di Granit Xhaka, legato fino al 2024 all’Arsenal e autore di 9 gol nonché 7 assist in 47 apparizioni complessive. Nelle scorse settimane si era parlato con insistenza di un suo possibile trasferimento al Bayer Leverkusen ma in queste ore il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ ha rilanciato, spiegando di ritenere possibile il suo sbarco alla corte di José Mourinho.

Granit Xhaka (LaPresse) – Asromalive.it

La pista, stando a quanto riportato dal sito in questione, è viva. La Roma già 12 mesi fa aveva tentato di acquistarlo, senza però riuscire a strappare il “sì” decisivo dei Gunners. Ora, invece, la fumata bianca può arrivare sulla base di 13 milioni. Una cifra alla portata dei capitolini, disposti ad allestire una rosa grandi firme per accontentare il mister originario di Setubal. Georginio Wijnaldum, ripartito alla volta di Parigi, rappresenta un esperimento fallito. I riflettori, adesso, sono puntati su Xhaka ma per tagliare il traguardo sarà necessario battere la concorrenza del Bayer Leverkusen.