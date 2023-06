Calciomercato Roma, Pinto scatenato sfida Juventus e Inter

Calciomercato Roma, ancora l’accordo non è stato trovato e i giallorossi si possono inserire nella corsa. Ecco quello che potrebbe succedere

Un esterno destro che possa andare a coprire il buco che probabilmente verrà lasciato da Karsdorp. La Roma, dopo aver preso Aouar e Ndicka a parametro zero, adesso pensa a quelli che sono i colpi di mercato dove un investimento per forza di cose dovrà essere fatto. E un nome che piace a Pinto gioca in Serie A, al Torino precisamente, e parliamo di Singo.

Il giocatore, così come riportato da calciomercato.it, non ha ancora un accordo con la Juventus. Sì, sono i torinesi dell’altro lato della città che ci hanno messo gli occhi addosso da un poco di tempo soprattutto in vista di un addio di Cuadrado. Ma se si è parlato ormai di una stretta di mano tra le parti – con un’intesa trovata con l’entourage del giocatore – le notizie fresche vanno verso un’altra direzione. Da quelle parti ancora non è tutto sistemato.

Calciomercato Roma, Singo nel mirino di Pinto

E a questa asta – l’obiettivo di Cairo è questo, quello del giocatore è di fare il salto di qualità – si potrebbe inserire la Roma. E pure l’Inter in Italia viene svelato. Ma non solo, il patron granata, che secondo alcune indiscrezioni di ieri vorrebbe la bellezza di 19milioni di euro per il tesserino del calciatore, spera che ci possa essere anche un inserimento dalla Premier League. Insomma, una vera e propria asta per far alzare il prezzo.

Come vi abbiamo raccontato ieri in esclusiva, anche Karsdorp dopo un’annata un poco così, è in uscita. Ed è normale, arrivati a questo punto, pensare a quello che potrebbe essere il sostituto dell’olandese. E Singo, che può giocare sia dietro in una difesa a quattro che come quinto in un sistema tattico con cinque centrocampisti, sembra proprio fare al caso di Mourinho. Non sarà facile. Ma Pinto ci proverà.