Calciomercato Roma, Pinto lo sacrifica: arriva con lo scambio

Il general manager della Roma ha pronto il piano per prendere l’obiettivo di calciomercato in vista delle prossime settimane

La stagione della Roma si è conclusa con il sesto posto mantenuto grazie alla vittoria sullo Spezia, condannato agli spareggi contro il Verona, che ha poi trionfato rimanendo in Serie A. Grazie ai tre punti sui liguri i giallorossi hanno mantenuto la distanza dalla Juventus che per una manciata di minuti è stata sesta in classifica. Dopo l’eliminazione in finale contro il Siviglia, Mourinho potrà cercare di ripetere il cammino anche nella prossima annata.

Per affrontare al meglio il campionato, però, Tiago Pinto dovrà andare a colmare le lacune individuate durante l’arco delle partite. Il reparto più problematico è senza dubbio l’attacco che è rimasto orfano di Tammy Abraham, che ha subito un infortunio al ginocchio proprio nell’ultima giornata contro lo Spezia. L’inglese ha subito la rottura del crociato del ginocchio sinistro, che è stato operato con successo.

Questo stop ha rovinato i piani futuri del club, che avrebbe potuto continuare a puntare su di lui anche nella prossima annata. In alternativa, l’ex Chelsea sarebbe potuto partire per permettere a Tiago Pinto di muoversi con più agilità nelle trattative, ma l’infortunio ha bloccato tuti i piani del club di guadagnare con una sua partenza.

Calciomercato Roma, Pinto sacrifica la pedina

Per sostituire l’inglese e andare a rimpolpare il reparto avanzato, Pinto ha messo nel mirino diversi nomi tra cui Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, infatti, è in uscita dall’Atletico Madrid e interessa molto a Mourinho. Chi piace molto è anche Gianluca Scamacca, grande tifoso della Roma e attaccante del West Ham.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, per l’attaccante la Roma si sta muovendo e ha già incassato il sì del giocatore. Per convincere il West Ham a lasciarlo partire, soprattutto in prestito, però, Pinto potrebbe inserire nella trattativa Rick Karsdorp che a novembre era uscito fuori dalle gerarchie di Mourinho. In vista della prossima annata potrebbe lasciare Trigoria e vestire la maglia del club di Londra.