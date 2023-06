Calciomercato Roma, tesoretto Pinto: apertura ufficiale al ritorno

Calciomercato Roma, corsa contro il tempo e caccia al tesoretto in uscita per Tiago Pinto. C’è l’apertura ufficiale al ritorno: ecco tutti i dettagli

Tiago Pinto sta bruciando le tappe prima dell’apertura ufficiale del calciomercato estivo. Il dirigente portoghese ha già messo a segno due colpi in entrata, il centrocampista Houssem Aouar ed il difensore Evan Ndicka. Il primo è stato ufficializzato nei giorni scorsi, mentre il francese è sbarcato nella giornata di ieri a Roma. In parallelo il manager ex Benfica deve piazzare un tesoretto in uscita prima del 30 giugno.

30 milioni in uscita entro il 30 giugno, questa è la missione di Tiago Pinto sul fronte delle cessioni. Il manager portoghese deve rispettare i paletti economici della UEFA sul Fair Play finanziario entro l’apertura della sessione di mercato estiva. L’infortunio occorso a Tammy Abraham ha certamente sconvolto i piani del portoghese, che sta lavorando per piazzare i tanti esuberi giallorossi in queste settimane. Cristian Volpato sembra indirizzato verso l’approdo al Sassuolo, una firma che frutterebbe 9 milioni di euro per le casse giallorosse.

Calciomercato Roma, Kluivert apre al ritorno in Olanda: l’elogio a mister Bosz

Un altro calciatore in uscita definitiva è Justin Kluivert. L’olandese figlio d’arte è reduce da una stagione in prestito al Valencia, che si è salvato solo nelle ultime battute quest’anno. Il club spagnolo però non ha fatto passi avanti verso il riscatto dell’esterno d’attacco, che ha aperto ufficialmente la strada per il ritorno in Olanda.

L’attaccante ha parlato ai microfoni di ‘Ziggo Sport’, aprendo al ritorno nel campioanto olandese. Sul proprio futuro Kluivert si è così espresso: “Ho imparato dall’anno scorso che non bisogna tenere le porte chiuse. Non escludo nulla. Non sono ansioso di venire in Olanda, ma ci sono buoni club qui che giocano in Europa. ” Sull’ipotesi PSV, con la possibile reunion con mister Bosz: “Bosz è un grande allenatore[..] Ho avuto molti allenatori prima, ma lo apprezzo molto. Ho molto rispetto per lui e per come lavora.” Un assisti ufficiale per le manovre in uscita di Tiago Pinto.