Pinto lo molla: niente Roma ma ritrova la Serie A

La Roma sta seguendo un centrocampista e una punta in procinto di lasciare i rispettivi club. La concorrenza, però, aumenta: lo scenario.

Sono giorni frenetici in casa Roma. Il club, infatti, ha provveduto a piazzare i primi due colpi volti a potenziare la rosa di José Mourinho e renderla più competitiva ad alti livelli. Dopo Houssem Aouar ed Evan Ndicka, però, il direttore generale Tiago Pinto non vuole fermarsi e nelle prossime ore cercherà di concretizzare alcune delle altre trattative in corso.

La partenza di Georginio Wijnaldum (rientrato al Paris Saint Germain al termine del prestito) ed il grave infortunio rimediato da Tammy Abraham (tornerà nel 2024) rendono obbligatorio l’acquisto di almeno un centrocampista box-to-box e di un nuovo numero 9. Per entrambi i ruoli il casting è in corso: per potenziare la linea mediana, ad esempio, il manager ha iniziato a valutare diversi profili tra cui quello di Nico Dominguez. L’argentino, autore di 3 gol e 2 assist in 31 apparizioni complessive in campionato, è in scadenza nel 2024 ed al momento non è ancora riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo con il Bologna.

Le interlocutori proseguiranno ma, in assenza di passi in avanti, i felsinei lo venderanno così da monetizzare la sua cessione. In avanti, invece, il sogno è Gianluca Scamacca ma in attesa del blitz a Londra Pinto ha preparato un piano B, rispondente al nome di M’Bala Nzola. L’angolano, andato a segno 13 volte in Serie A, vuole mettersi alla prova in contesti più competitivi e non resterà allo Spezia dopo la retrocessione dei bianconeri. La dirigenza giallorossa, come detto, è al lavoro ma intanto, in queste ore, la concorrenza per Dominguez e Nzola è aumentata.

Roma, si complica la pista per Dominguez e Nzola

I calciatori in questione, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, sono finiti nel mirino della Fiorentina intenzionata a regalare a Vincenzo Italiano quanti più rinforzi possibili. Dominguez, in particolare, andrebbe a prendere il posto di Sofyan Amrabat che di recente ha annunciato l’addio a Firenze mentre la punta sostituirebbe uno tra Luka Jovic e Arthur Cabral.

La Roma ha preso nota dell’inserimento della Viola e più avanti valuterà se rifarsi avanti oppure spostare altrove il marino. Adesso, in ogni caso, la concentrazione è interamente rivolta al colpo Scamacca. Il West Ham, dopo la stagione in chiaroscuro dell’ex Sassuolo, ha aperto alla possibilità di farlo partire attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. L’operazione è fattibile. Ora sta a Pinto chiuderla e bruciare la concorrenza delle milanesi e della Juventus.