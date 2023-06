Tiago Pinto fuori giri: frenata rossonera

Calciomercato Roma, doccia gelata per Pinto, l’annuncio arriva direttamente dall’Inghilterra: “C’è ancora strada da fare”

Justin Kluivert sarebbe ad un passo dal Bournemouth. Anche se, secondo le ultime informazioni che sono state riportate da Sky Sport inglese, “c’è ancora un poco di strada fare”. Di certo c’è una cosa: la trattativa è in fase avanzata, ma qualcosa probabilmente è incagliato e probabilmente, questa cosa, è la valutazione del giocatore che la Roma ha dato.

Ricordiamo che col Valencia c’era un accordo di 15 milioni di euro. Una cifra che la Roma sperava di incassare ma che non lo farà almeno dalla squadra spagnola. Quasi sicuramente Pinto si è presentato con questa valutazione del cartellino agli inglesi, ma non ci sono delle ulteriori informazioni nel merito. Solamente parliamo di una sensazione. Ma è giusto che almeno inizialmente sia così, per poi trattare, magari, uno sconto.

Calciomercato Roma, la situazione Kluivert

In ogni caso Kluivert – così come vi abbiamo spiegato prima – è quell’elemento che potrebbe lasciare a breve giro di posta Trigoria. E questa volta pure in maniera definitiva, visto che è questo l’accordo che Pinto vorrebbe trovare con quel club che a gennaio è stato ad un passo da Zaniolo che adesso, dopo soli sei mesi in Turchia, è vicino al ritorno in Serie A visto che lo stesso sembra aver accettato l’offerta della Juventus.

Mercato della Roma in fermento quindi, un mercato che ha portato già in dote a Mourinho sia Aouar che Ndicka, entrambi colpi ufficiali. A dire il vero solamente il primo per il momento è stato già stato ufficializzato dai giallorossi, ma il secondo ieri ha svolto le visite mediche propedeutiche all’annuncio ufficiale che ormai non dovrebbe tardare ad arrivare. Secondo le ultime notizie riportate da Di Marzio, sotto questo aspetto, l’annuncio dovrebbe arrivare la prossima settimana.