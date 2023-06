Dall’Inter alla Roma: colpo gratis per Pinto

La Roma sonda il mercato, alla ricerca di rinforzi. Ai giallorossi è stato proposto un talento in scadenza di contratto: no secco di Pinto.

Va di fretta, la Roma. I giallorossi hanno già piazzato i primi due colpi di mercato, ovvero Housseam Aouar ed Evan Ndicka, ma non intendono fermarsi. Anzi, l’obiettivo è quello di fornire presto a José Mourinho ulteriori rinforzi di qualità così da aumentare la qualità complessiva della rosa.

In questi giorni il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto si trova a Londra, dove sta portando avanti alcune delle trattative in essere. Il meeting con il West Ham, ad esempio, non ha portato a concreti passi in avanti. Gli Hammers, infatti, si sono mostrati disponibili a trattare la cessione di Gianluca Scamacca alla luce della sua deludente stagione (3 gol in 16 presenze in Premier) ma lo faranno partire soltanto a patto di inserire nell’accordo l’obbligo di riscatto.

Pinto, dal canto suo, vorrebbe chiudere la pratica con la formula del prestito e diritto. Le parti avranno modo di confrontarsi ancora presto, visto che il portoghese ha deciso di prolungare la propria permanenza nella capitale inglese. Pinto, al tempo stesso, è in contatto costante con il Bournemouth che, in attesa di capire con Matias Vina, ha fatto sapere di volere Justin Kluvert. Le interlocuzioni sono quotidiane, con l’operazione che potrebbe concludersi sulla base di 10 milioni. Alla Roma, intanto, è stato riproposto un calciatore militante della Serie A in scadenza di contratto.

Roma, proposto Pereyra: la replica di Pinto

Si tratta di Roberto Pereyra, legato all’Udinese fino al 30 giugno. I bianconeri hanno tentato più volte di convincerlo a rimanere, senza tuttavia riuscire a strappare il “sì” dell’argentino intenzionato a mettersi alla prova in contesti più competitivi.

Molto difficilmente però il classe 1991 ex Juventus, autore di 5 gol e 8 assist in 34 apparizioni in campionato, sbarcherà nella città Eterna. Pinto, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, ha declinato la proposta spiegando all’entourage di Pereyra di non essere interessato al suo ingaggio. Quel ruolo sulla trequarti avversaria sarà appannaggio di Aouar, più giovane rispetto al Tucu e con ancora ampi margini di miglioramento. Per Pereyra, adesso, resta viva la pista che conduce all’Inter: il suo agente Pastorello, nella giornata di ieri, si è infatti recato nella sede nerazzurra. Work in progress. Il mercato delle big italiane sta per entrare nel vivo.