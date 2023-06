Tesoretto Roma: doppietta brasiliana per Pinto

Calciomercato Roma, Tiago Pinto a caccia del tesoretto in uscita. Il manager portoghese può sfruttare l’assist in arrivo dal Sud America. Doppietta brasiliana per le casse del club giallorosso

Tiago Pinto è in missione di mercato a Londra. Nella capitale inglese il dirigente giallorosso sta lavorando sia in entrata che in uscita, ed oggi ha incontrato a pranzo mister José Mourinho. Per l’attacco della Roma il nome più caldo è quello di Gianluca Scamacca, c’è attesa per l’incontro tra Pinto e la dirigenza del West Ham per studiare il ritorno del centravanti a Trigoria. Su un binario parallelo si attendono novità importanti sul fronte delle cessioni in casa giallorossa.

Corsa contro il tempo per Tiago Pinto sul fronte delle cessioni. Il dirigente giallorosso deve piazzare un tesoretto in uscita entro il 30 giugno, per rispettare i paletti economici del settlement agreement concordato con la UEFA. Il portoghese è volato in missione a Londra, dove quest’oggi ha incontrato José Mourinho a pranzo, sul tavolo dei giallorossi sono tanti i nodi da sciogliere prima dell’apertura della sessione estiva. Pinto incontrerà il West Ham per porre le basi del ritorno alla Roma di Gianluca Scamacca. Il centravanti ex Sassuolo potrebbe riempire il vuoto lasciato dal lungo infortunio in cui è incappato Tammy Abraham. Oltre alla caccia al rinforzo offensivo il portoghese lavora alacremente anche sul fronte delle cessioni.

Calciomercato Roma, Vina in uscita: due club brasiliani sul terzino

In attesa di novità per il futuro di Justin Kluivert, che sembra vicino alla firma con il Bournemouth, c’è un calciatore di ritorno alla Roma proprio dalle Cherries in Premier League. Parliamo del terzino Matias Vina, che potrebbe salutare nuovamente i giallorossi nelle prossime settimane.

Il terzino uruguaiano potrebbe essere ceduto in via definitiva da Tiago Pinto. E per il classe ’97 sono pronte a riaprirsi le porte del campionato brasiliano. Secondo quanto riferisce il sito Somosfanaticos.fans, sarebbero due le piste più calde per il futuro del laterale mancino. La prima è rappresentata dal ritorno al Palmeiras, il club dove il terzino è esploso in Sud America, la seconda è il San Paolo che avrebbe già effettuato sondaggi al proposito.