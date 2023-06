Calciomercato Roma, Mourinho lo fa ancora: Juventus scippata

I bianconeri devono abbandonare un obiettivo di calciomercato con la Roma che ha deciso di usare le armi pesanti: lo Special One

Gli scontri con tra Juventus e Roma non si fermano mai, con le due società che si sono date battaglia dentro e fuori dal campo. Quella tra bianconeri e giallorossi è una delle sfide più belle del campionato italiano, che non manca di emozioni. La rivalità tra il club della Capitale e quello di Torino, però, è una di quelle che colora la Serie A e la rende appetibile anche all’estero, grazie all’atmosfera e alle aspettative che si creano intorno alla partita.

Negli ultimi anni la Juventus ha spesso avuto la meglio in campo, ma i testa a testa tra le due società non si fermano al risultato calcistico. La Roma e i bianconeri, infatti, hanno dato vita a battaglie interessanti anche nel calciomercato, come sta succedendo in questi giorni. Nel mirino delle due società c’è Davide Frattesi, che nel corso degli ultimi mesi ha mandato molti messaggi al miele ai giallorossi. La sua idea sarebbe quella di tornare, ma davanti all’offerta adeguata accetterebbe tranquillamente i torinesi.

Unirsi ad Allegri, tolta la penalizzazione di quest’anno, è sempre molto importante per la carriera di un giocatore. Per questo i contatti con Carnevali sono avviati da tempo da parte di entrambe le società e le prossime settimane saranno fondamentali per scoprire il futuro di Frattesi, per cui i bianconeri sono in vantaggio.

Calciomercato Roma, Mourinho fa squillare il telefono

In vista della finestra estiva di calciomercato, poi, Roma e Juventus hanno lo stesso obiettivo: rinforzare le fasce. Per farlo, hanno messo nel mirino lo stesso giocatore: si tratta di Jordi Alba, esterno difensivo del Barcellona che si è fatto notare molti anni fa con la maglia del Valencia.

Lo spagnolo piace molto sia a Mourinho che ad Allegri, ma come riporta Calciomercatoweb.it il portoghese è in vantaggio. Il tecnico giallorosso, infatti, ha intenzione di chiamare il calciatore per convincerlo ad accettare l’offerta di Tiago Pinto e giocare all’ombra del Colosseo. Il blaugrana lascerebbe il Barcellona a parametro zero e a Trigoria sarebbe il titolare sulla fascia sinistra.