Calciomercato Roma, doppio affare in Serie A: firma da 9 milioni

Calciomercato Roma, doppio affare da 9 milioni in Serie A. In arrivo l’offerta che potrebbe sbloccare le manovre future di Tiago Pinto nella sessione estiva

Sono giornate caldissime per la Roma del futuro. Inizia a prendere corpo la rosa giallorossa per la prossima stagione, la terza a guida José Mourinho. Il tecnico portoghese, rientrato in Inghilterra per il periodo di vacanze, ha incontrato nei giorni scorsi il connazionale Tiago Pinto. Il manager era a Londra per lavorare in entrata ed in uscita al calciomercato estivo della Roma. Intanto si può sbloccare il doppio affare in Serie A: sul piatto ci sono 9 milioni di euro.

Tiago Pinto è stato a Londra per fissare le prossime tappe del calciomercato in casa Roma. La pista che porta al ritorno di Gianluca Scamacca, per colmare il vuoto in attacco lasciato dall‘infortunio di Abraham, appare in salita. Il West Ham infatti non ha ancora aperto al prestito con diritto di riscatto, spingendo per una formula che preveda l’obbligo di acquisto. Nel frattempo il dirigente portoghese ha lavorato anche sul fronte delle cessioni in Inghilterra. La pista più calda in Premier League vede ancora il Bournemouth pronto a pescare dagli esuberi giallorossi, si attende la fumata bianca per la cessione definitiva di Justin Kluivert alle Cherries. Ma sul fronte degli addii si muove anche un doppio binario in Serie A su due baby giallorossi.

Calciomercato Roma, il Sassuolo offre 9 milioni per Volpato e Missori

Asse caldo tra Roma e Sassuolo in queste settimane. La squadra giallorossa non ha mai mollato la pista che porta al ritorno di Davide Frattesi, mentre gli emiliani continuano a monitorare giovani prospetti in casa Roma. Nel mirino di Carnevali ci sono due promettenti calciatori, messi in vetrina da José Mourinho.

Il Sassuolo ha messo nel mirino i giovani giallorossi e, secondo quanto evidenziato da Tuttosport, è in arrivo un’offerta da 9 milioni di euro per Cristian Volpato e Filippo Missori. Il primo ha visto sempre meno il campo nella seconda parte di stagione in casa Roma, mentre il secondo è stata una delle ultime novità lanciate dallo Special One sulla corsia di destra.