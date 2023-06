Calciomercato Roma, Verratti dice addio al PSG: arriva l’offerta

La Roma è alla ricerca di elementi di qualità da regalare a Mourinho. Una suggestione di mercato diventa irrealizzabile: andrà in Arabia.

Sono giorni intensi per la Roma, intenzionata a regalare nuovi rinforzi a José Mourinho tesi a rendere la rosa più competitiva ad alti livelli. Houssem Aouar ed Evan Ndicka rappresentano innesti importanti, ma il club non intende affatto fermarsi. Ora la priorità consisterà nel regalare al mister un nuovo attaccante con Tiago Pinto che, al tempo, proverà a prendere anche un altro centrocampista: di recente, in tal senso, si era parlato di Marco Verratti. Ma andiamo con ordine.

Per quanto riguarda la punta, i riflettori sono puntati su Gianluca Scamacca intenzionato a concludere il prima possibile la propria esperienza al West Ham. Gli Hammers, alla luce della sua stagione deludente (appena 3 gol in 16 apparizioni in Premier) e dei frequenti problemi fisici, hanno aperto alla sua cessione ma lo lasceranno andare soltanto con obbligo di riscatto e comunque dopo aver individuato un adeguato sostituto. I contatti con il direttore generale rimangono costanti ma le evidenti problematiche emerse hanno spinto il manager a sondare piste alternative.

Una di queste, ad esempio, conduce a Roberto Firmino finito fuori dal mirino del Real Madrid orientato su altri profili. Diversi, poi, i profili vagliati per potenziare la linea mediana giallorossa come ad esempio Davide Frattesi e Nico Dominguez, in pronto di lasciare rispettivamente il Sassuolo ed il Bologna. Mou, dal canto suo, gradirebbe avere un calciatore di comprovata esperienza in ambito internazionale: nei giorni scorsi si era quindi iniziato a parlare di un possibile trasferimento nella città Eterna di Verratti, ritenuto non più imprescindibile dalla dirigenza del Paris Saint Germain.

Roma, Verratti ad un passo dal trasferimento in Arabia

Il centrocampista in 38 presenze ha collezionato un assist, 14 ammonizioni e numerose prestazioni incolori, che hanno scatenato la rabbia della tifoseria e sollevato il disappunto della dirigenza. Il divorzio rappresenta un’opzione concreta ma nel suo futuro non ci sarà la Roma.

Verratti, stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista di ‘Relevo’ Matteo Moretto, ha avuto dei contatti con alcune società dell’Arabia Saudita facendo sapere alle pretendenti di essere disponibile ad approfondire l’argomento. Il Paris Saint Germain non si opporrà alla sua partenza e a breve si metterà a caccia di un elemento in grado di raccoglierne l’eredita. Per la Roma, un sogno di mezz’estate durato lo spazio di pochi giorni. Poco male. Le alternative, meno costose e più funzionali, non mancano.