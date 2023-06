Dalla Roma al Napoli: colpo da 5 milioni

Emerge un retroscena di mercato relativo a gennaio. La Roma voleva un difensore, entrato adesso nel mirino del Napoli.

Il calciomercato della Roma è entrato nel vivo e sono già diverse le operazioni che hanno visto coinvolto il direttore generale Tiago Pinto. Evan Ndicka e Housseum Aouar si uniranno alla compagnia a luglio mentre Benjamin Tahirovic è stato acquistato dall’Ajax, per una spesa complessiva di 8.5 milioni.

Il manager, in ogni caso, non avrà tempo per rifiatare perché sono numerose le trattative in essere di cui dovrà occuparsi a breve. Quella che porterà Cristian Volpato e Filippo Missori al Sassuolo, ad esempio, è alle battute finali. I contatti tra le parti si sono intensificati ed ora restano da limare soltanto gli ultimi dettagli. Una doppia operazione che consentirà ai giallorossi di incamerare ulteriori risorse preziose per rispettare i paletti imposti dalla Uefa nell’ambito del settlement agreement.

A stretto giro di posta, poi, Pinto conta di riattivare presto le interlocuzioni con il Chelsea ed il Tottenham per discutere del trasferimento in Premier League di Roger Ibanez. Il difensore è finito nella lista dei sacrificabili ed ha una valutazione intorno ai 30 milioni. Ma non finisce qua, perché il dirigente lusitano proverà a riottenere in prestito Diego Llorente rientrato al Leeds. Gli inglesi, reduci dalla retrocessione in Championship, non si sono opposti a questo scenario e nelle prossime ore incontreranno Pinto per formalizzare l’accordo.

Roma, spunta il retroscena su Baniya

Con l’arrivo dello spagnolo, unito all’acquisto di Ndicka, il reparto difensivo romanista sarebbe al completo e non necessiterebbe di ulteriori innesti. A gennaio il club, come rivelato dal giornalista Niccolò Ceccarini ai microfoni della trasmissione radiofonica ‘Marte Sport Live, aveva sondato il terreno per Rayyan Baniya ma la pista è da considerare tutt’altro che attiva adesso.

Sulle tracce del possente centrale in forza al Karagumruk, cresciuto nelle giovanili del Modena e transitato poi al Verona e al Mantova, c’è il Napoli che lo ritiene un ottimo sostituto di Kim Min-jae (ad un passo dal Bayern Monaco). “Con 4-5 milioni, può essere acquistato. Al ragazzo piacerebbe giocare in Italia, pur essendo ambito dalle big del campionato turco”. Ora resta da vedere in che modo si muoveranno i Campioni d’Italia, in procinto di ricevere 60 milioni grazie alla cessione dell’ex Fenerbahce.