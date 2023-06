Calciomercato Roma, l’agente di Verratti fissa la deadline

Arrivano aggiornamenti importanti sul futuro di Verratti, ritenuto non più imprescindibile dal PSG. La Roma resta alla finestra.

Resta vigile sul mercato la Roma, intenzionata a soddisfare le richieste di José Mourinho. I primi colpi in entrata sono stati piazzati ed ora il club si concentrerà sulle prossime priorità indicate dal tecnico portoghese. L’elenco, in particolare, prevede un bomber di caratura internazionale ed un centrocampista d’esperienza capace di dettare i tempi nonché aumentare la qualità della manovra.

Diversi i profili vagliati dal direttore generale Tiago Pinto il quale non si sta occupando soltanto di portare avanti la trattativa con il West Ham riguardante Gianluca Scamacca. Le complicazioni emerse lo hanno infatti spinto a sondare diverse altre piste: quella che conduce ad Alvaro Morata ad esempio, nonostante l’imminente rinnovo di contratto fino al 2026, resta viva. I Colchoneros, infatti, sono alla ricerca di fondi freschi da reinvestire e, stando ad un accordo segreto stipulato dalle parti, faranno partire l’ex Juventus in cambio di 10 milioni.

Possibile, inoltre, lo sbarco nella città Eterna di Roberto Firmino liberatosi a parametro zero dal Liverpool. Il Barcellona, pur stimandolo molto, non ritiene il suo acquisto una priorità mentre il Real Madrid ha fatto sapere al suo entourage di non essere interessata. Resta l’Inter, chiamata a sostituire Edin Dzeko in procinto di trasferirsi al Fenerbahce che ha messo sul piatto un ricco biennale da 4 milioni netti più uno di bonus e 5 milioni alla firma. Per quanto riguarda il centrocampo, nei giorni scorsi alla Roma è stato accostato il nome di Marco Verratti ai ferri corti con il Paris Saint Germain.

Roma, le parole dell’agente di Verratti

Il classe 1992 è reduce da una stagione incolore (solo un assist in 38 apparizioni) ed ha perso lo status di intoccabile. Per lui si erano fatte avanti diverse squadre arabe ma il PSG ha sparato alto per la sua cessione a titolo definitivo. Il suo futuro è un rebus e proprio di questo argomento ha voluto parlare la procuratrice Rafaela Pimenta.

“Non facciamo casino – ha detto ai microfoni di ‘Sky Sport’ – il mercato é appena iniziato. E non vorrei fare casino se parlo. C’è un percorso da fare. É presto, abbiamo bisogno di 2-3 settimane ancora per capire come va. Verratti veste la maglia della nazionale con fierezza. Ed é già sufficiente”. Il colpo si preannuncia complicato, alla luce dello stipendio percepito da Verratti (12 milioni netti), ma un tentativo per replicare l’operazione-Wijanldum verrà di certo fatto.