Braccio di ferro e poker Pinto: ex Napoli decisivo

Calciomercato Roma, Tiago Pinto non concede sconti e si va avanti col braccio di ferro. Poker per il portoghese in uscita ma attenzione all’ ex Napoli

Sono giornate decisive per Tiago Pinto in casa Roma. In queste ore il club giallorosso ha ufficializzato il secondo rinforzo a costo zero per José Mourinho. Evan Ndicka è un nuovo difensore della Roma, l’ex Eintracht Francoforte arriva in scadenza di contratto e vestirà la maglia numero 5. In parallelo il dirigente portoghese continua a cercare il tesoretto in uscita entro l’apertura ufficiale del calciomercato estivo, fissata al primo di luglio.

Tiago Pinto non sembra intenzionato a concedere sconti, forte del possibile poker in uscita per le casse dei giallorossi. Sono giornate fondamentali quelle che separano il dirigente portoghese alla data del primo luglio, quando ci sarà l’apertura ufficiale della sessione ordinaria di calciomercato. Un giorno prima l’ex Benfica dovrà aver totalizzato un tesoretto in uscita da 30 milioni, nel rispetto del settlement agreement sottoscritto con la UEFA. Poche ore fa è stata ufficializzata la cessione definitiva di Benjamin Tahirovic, che passa all’Ajax in cambio di 8.5 milioni di euro più uno di bonus.

Calciomercato Roma, Pinto non concede sconti per Carles Perez: attesa per Benitez

Il centrocampista ex Primavera rappresenta il primo tassello importante nella costruzione del tesoretto in uscita. Per non cedere giocatori importanti a cifre ridotte , leggasi Ibanez per il quale non sono arrivate offerte all’altezza delle richieste per ora, Pinto si concentra su piste alternative in uscita. Oltre ai giovani giallorossi, Missori e Volpato sempre vicini al Sassuolo, il portoghese lavora per piazzare i tanti calciatori di rientro dai prestiti.

Fari puntati su Carles Perez, reduce da un anno in prestito al Celta Vigo. Gli spagnoli continuano a lavorare per riportare alla base l’ex Barcellona, ma va soddisfatta la richiesta economica della Roma da 10 milioni di euro. Secondo quanto evidenzia Calciomercato.it, sull’attaccante ci sono altre quattro squadre. Almeria e Mallorca in Liga e due club arabi sarebbero sulle tracce del calciatore, che andrà in scadenza nel 2024. Il Celta Vigo sta attendendo di ufficializzare l’ingaggio di Rafa Benitez in panchina, dopo l’arrivo dell’ex Napoli potrebbe tornare all’assalto di Carles Perez.