Duello Roma-Milan, via libera con lo scambio: 115 milioni

Calciomercato, duello serrato tra Roma e Milan con vista sulla Premier League. Intreccio da 115 milioni e scambio sul piatto. L’effetto domino immediato apre le porte all’assalto

Sono giornate di calciomercato intenso in Serie A. Prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva cambiano repentinamente gli scenari nel campionato italiano. Il Milan sembra pronto a cedere Sandro Tonali alle lusinghe della Premier. Il Newcastle, forte della potenza economica saudita, sta per versare circa 70 milioni nelle casse del club rossonero. Nel frattempo la squadra guidata da Stefano Pioli è pronta ad insidiare la Roma di José Mourinho, il via libera per il duello in Serie A è con l’intreccio multimilionario.

L’asse di mercato tra Serie A e Premier League si fa bollente. Il campionato inglese è pronto ad accogliere Sandro Tonali, punto fermo del centrocampo del Milan di Pioli. I rossoneri sono pronti a cedere l’ex Brescia al Newcastle, che ha presentato un’offerta irrinunciabile sia per il cartellino che per lo stipendio del centrocampista. Ma non è l’unico intreccio nel campionato britannico per i rossoneri, che sono pronti a sfidare la Roma di Mourinho e Pinto per il ritorno in Serie A di Gianluca Scamacca. Le ultime vicende di mercato in casa West Ham aprono le porte per il duello di mercato tra giallorossi e rossoneri.

Calciomercato, Roma e Milan su Scamacca: il West Ham ha trovato il sostituto

Il centravanti ex Sassuolo sembra vicino al ritorno in Italia dopo appena una stagione con il West Ham. Il club londinese ha incontrato Pinto, ma non c’è stata la fumata bianca per il ritorno alla Roma. L’offerta dei giallorossi prevedeva un prestito con diritto di riscatto ma ora gli elementi potrebbero cambiare, anche se il Milan non molla.

Secondo quanto riporta il sito Footballtransfers.com, il West Ham avrebbe messo nel mirino l’attaccante dell’Arsenal Folarin Balogun. Il giovane attaccante potrebbe rientrare nello scambio londinese che consegnerebbe ad Arteta il centrocampista Declan Rice, valutato dagli Hammers circa 115 milioni di euro. Il sito rilancia il possibile addio a Scamacca in casa West Ham, sul quale le piste per il ritorno in Serie A sono due: Roma e Milan.