Stangata a Mourinho, la risposta ufficiale scatena i tifosi

Dopo la finale di Europa League è arrivata la stangata della UEFA a José Mourinho e la Roma. La risposta ufficiale in queste ore ha scatenato i tifosi giallorossi

Ieri è arrivata la stangata della UEFA nei confronti della Roma e José Mourinho. La federazioen calcistica continentale ha scelto il pugno duro dopo la finale di Europa League. Nel mirino delle decisioni federali quanto avvenuto nel post partita della finale di Budapest. José Mourinho dovrà scontare quattro giornate di squalifica, la società è stata sanzionata con una multa importante ed i tifosi giallorossi dovranno rinunciare ad una trasferta in vista della prossima stagione.

La Roma non ha tardato a rispondere alla dura sanzione inflitta dalla UEFA. Il club giallorosso ha già comunicato la propria volontà di presentare ricorso contro la stangata che la federazione europea ha inflitto al tecnico ed ai tifosi romanisti. La sanzione è considerata spropositata in relazione a quanto accaduto, quattro giornate di squalifica per l’allenatore ed una trasferta europea vietata ai tifosi giallorossi. Anche lo staff tecnico della Roma ha risposto in queste ore, con l’allenatore dei portieri – Nuno Santos – che ha lanciato una stoccata che coinvolge l’arbitro Taylor e non solo.

Pugno duro della UEFA su Mourinho e la Roma: Nuno Santos scatena il web giallorosso

Il preparatore dei portieri alza la voce dopo la dura sanzione decisa dalla UEFA dopo Siviglia-Roma. Nuno Santos ha scelto di condividere una serie di scatti della finale di Budapest, partendo dal mancato rigore concesso ai giallorossi per fallo di mano di Fernando.

Il membro dello staff tecnico giallorosso ha scelto altri scatti dalla finale della capitale ungherese, tra quali il discorso che Mourinho ha fatto alla squadra dopo i rigori. Il preparatore dei portieri ha accompagnato la sequenza di scatti da una didascalia che ha scatenato i tifosi della Roma: “Torniamo il 10 luglio!” . Il post è stato sommerso da commenti di appoggio da parte dei tifosi romanisti, che hanno eletto Nuno Santos ancora più a simbolo dei colori giallorossi.