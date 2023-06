Calciomercato Roma, nuova sfida al Milan: Pinto cala il tris

Calciomercato Roma, si rinnova il duello con il Milan di Stefano Pioli. A pochi giorni dal via ufficiale della sessione estiva Tiago Pinto ha tre obiettivi nel mirino.

Tiago Pinto procede spedito con diverse trattative sempre più calde in casa Roma. Il manager portoghese si sta concentrando sul fronte delle cessioni, per totalizzare il tesoretto in uscita necessario a rispettare i parametri del settlement agreement concordato con la UEFA. Dopo aver salutato il giovane Benjamin Tahirovic sono ore d’attesa per il passaggio di Justin Kluivert in Premier League. Mentre in entrata ci sono tre piste diverse da monitorare sul taccuino dell’ex Benfica, pronto ad un nuovo duello con il Milan.

La squadra rossonera, che ha salutato Maldini e Massara nelle scorse settimane, sta per vendere Sandro Tonali al Newcastle. Il Milan incasserà oltre 70 milioni per la cessione del proprio centrocampista e Stefano Pioli è a caccia di rinforzi in giro per l’Europa. Una pista per l’attacco vede i rossoneri pronti a duellare con la Roma per il ritorno in Serie A di Gianluca Scamacca. L’ex Sassuolo ha già detto sì al ritorno in giallorosso, resta da convincere il West Ham ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto e l’atttesa può essere alleata di Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, non solo Scamacca: non tramonta Zaha e sfida al Milan per Okafor

Il portoghese non smette di seguire sottotraccia anche il profilo di Wilfried Zaha, libero a costo zero dal Crystal Palace. L’attaccante resta sul taccuino del dirigente giallorosso come soluzione low cost e rappresenterebbe il terzo rinforzo a costo zero per la Roma della prossima stagione. E si accende anche una terza pista in Europa.

Secondo quanto scrive il giornalista Francesco Balzani c’è l’idea Noah Okafor per l’attacco della Roma. Attaccante classe 2000 del Salisburgo e della Svizzera, da tempo accostato alla lista dei desideri rossoneri per Stefano Pioli. Un altro duello sull’asse Roma – Milano per Tiago Pinto, l’attaccante elvetico può lasciare gli austriaci per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. La pista per l’attacco della squadra giallorossa si fa tripla sul taccuino del portoghese.