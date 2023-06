Corsia d’emergenza: il Milan libera la Roma

La Roma continua a sfoltire la rosa. Un titolare è vicino all’addio ma può rimanere in Serie A: il suo profilo piace molto al Milan.

Il traguardo dei 30 milioni da iscrivere a bilancio tramite le plusvalenze è ormai ad un passo, grazie alle tante operazioni in uscite già concluse dalla Roma. Gli esuberi sono stati quasi tutti piazzati: mancano all’appello soltanto Gonzalo Villar, Bryan Reinolds e Carles Perez. Una volta definiti i loro addii, la dirigenza provvederà poi a vendere i titolari ritenuti non più imprescindibili. Ma andiamo con ordine.

Il centrocampista, dopo aver iniziato la scorsa stagione alla Sampdoria, a gennaio si è poi trasferito al Getafe senza però riuscire a brillare (nessun contributo offensivo in 16 apparizioni in Liga). Da qui la decisione degli spagnoli di non acquistarlo a titolo definitivo e rispedirlo nella capitale. Per lui hanno iniziato a muoversi due società ovvero il Genoa ed il Paok Salonicco: proprio i greci, nelle scorse ore, si sono detti pronti a mettere sul piatto una cifra compresa tra i 4.5 e i 5 milioni. Troppo poco per i giallorossi, che contano di incamerarne almeno 6 dalla sua partenza a titolo definitivo.

Lo statunitense, autore di un gol e 5 assist, ha invece convinto il Westerlo che però vorrebbe spendere meno rispetto ai 7 milioni pattuiti a giugno 2002. Il direttore generale Tiago Pinto, infine, è al lavoro al fine di cedere pure Perez: i contatti con il Celta Vigo sono tuttora in corso, con l’operazione che potrebbe chiudersi sulla base di 6 milioni. La lista dei sacrificabili contiene inoltre i nomi di Rick Karsdorp e Leonardo Spinazzola.

Roma, Karsdorp nel mirino del Milan

L’olandese, impiegato complessivamente 18 volte di cui 13 in campionato e 5 in Europa League, continua a non convincere fino in fondo José Mourinho. Il quale ha dato mandato alla dirigenza di provare a venderlo, così da incamerare risorse preziose da destinare all’acquisto di elemento più funzionale all’interno del suo sistema di gioco.

Karsdorp, stando a quanto riportato da ‘Milanweb’, piace molto al Milan che lo ritiene un ottimo rinforzo per la fascia destra. Contatti veri e propri, ancora, non sono andati in scena ma l’interesse, da parte dei rossoneri, è concreto. Possibile infine la partenza di Spinazzola, legato alla Roma fino al 2024. La trattativa per il rinnovo è finita, ormai da diverso tempo, su un binario morto e di questa situazione sta provando ad approfittarne l’Al-Ahli. La rivoluzione prosegue.