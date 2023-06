Calciomercato Roma, doppia opzione Pinto: Europa League decisiva

Calciomercato Roma, nuovo assist e doppia opzione per Tiago Pinto. La firma si avvicina ma c’è il tentativo di sorpasso: decisivo il fattore Europa League.

Sono giornate intense per Tiago Pinto, deciso a sbloccare definitivamente il fronte delle cessioni in casa Roma. Il dirigente portoghese ha già piazzato due colpi in uscita, con Benjamin Tahirovic e Justin Kluivert che hanno salutato definitivamente il club giallorosso. Il manager giallorosso deve totalizzare un tesoretto da circa 30 milioni di euro in uscita, e dalla Spagna spunta l’ennesimo assist per le manovre in uscita della Roma.

Sono giornate cruciali per Tiago Pinto sul fronte delle cessioni e non solo prima dell’apertura della sessione di calciomercato estivo. Il portoghese è volato nuovamente a Londra, dove si cerca la quadra per il doppio affare con il Leeds. Nel mirino dell’ex Benfica c’è il ritorno di Diego Llorente in giallorosso, oltre all’approdo del terzino destro Rasmus Kristensen. Oltre ai due rinforzi difensivi restano in ballo diversi colpi in uscita sul taccuino del portoghese, a partire da Filippo Missori e Cristian Volpato. I due ex Primavera sono sempre più vicini all’approdo al Sassuolo, la fumata bianca potrà arrivare nei prossimi giorni. La strategia in uscita del dirigente romsnista è chiara: monetizzare con i giovani giallorossi e con i tanti calciatori di rientro da vari prestiti.

Calciomercato Roma, doppia pista in Liga per Carles Perez: spunta il Betis

Uno di questi ultimi è Carles Perez, reduce da una stagione positiva con la maglia del Celta Vigo. L’esterno d’attacco ex Barcellona ha messo insieme un bottino di 5 gol e 6 assist in 38 partite in Liga. Proprio il Celta Vigo è la pista più calda, rifiutato il riscatto da 10 milioni si cerca la fumata bianca intorno alla cifra di 6.5 milioni di euro.

Ma il club spagnolo deve guardarsi le spalle dalla concorrenza interna. Come riporta il sito Muchodeporte.com, anche il Betis è piombato sull’esterno d’attacco. Il media iberico riferisce che la squadra andalusa non ha le possibilità di superare l’offerta economica del Celta Vigo ma si giocherebbe la carta europea. La squadra guidata da Pellegrini si è qualificata per la prossima Europa League, ed il palcoscenico continentale potrebbe far cambiare rotta all’esterno offensivo all’improvviso.