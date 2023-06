Roma, ufficiale: colpo dalla Bundesliga

Sono giorni caldissimi per il calciomercato della Roma. Non solo la prima squadra giallorossa è interessata da grandi manovre, sia in entrata che in uscita.

Fari puntati sulle manovre di calciomercato della Roma, non solo per la formazione guidata da José Mourinho. La prima squadra sta per salutare due giovani giallorossi, Missori e Volpato, che stanno per diventare due nuovi calciatori del Sassuolo. In parallelo si accende anche il mercato della squadra femminile, che lo scorso anno ha vinto il primo Scudetto della sua storia. Il nuovo colpo per mister Alessandro Spugna arriva direttamente dalla Bundesliga.

La Roma femminile mette a segno un nuovo colpo ufficiale, stavolta a centrocampo. La squadra guidata da Alessandro Spugna ha vinto il primo titolo tricolore della sua storia ed è arrivata fino ai quarti di Champions League. Le giallorosse cercano nuovo respiro europeo e, dopo aver chiuso il colpo Latorre in attacco dall’Atletico Madrid, si assicurano un nuovo profilo che ha fatto bene in Europa. Il rinforzo a centrocampo per mister Spugna arriva direttamente dall’Eintracht Francoforte, ecco il curioso annuncio sui social della squadra giallorossa.

Calciomercato Roma femminile, annuncio ufficiale: ecco Feiersinger a centrocampo

Un nuovo colpo di livello per la Roma femminile, Laura Feiersinger è ufficialmente una nuova centrocampista giallorossa. Calciatrice austriaca, classe ’93, con la maglia della propria nazionale ha tagliato il traguardo delle 100 presenze. Reduce da tredici stagioni in Bundesliga la centrocampista austriaca andrà a rafforzare il reparto della squadra femminile giallorossa.

Curioso l’annuncio con il quale l’account Twitter della Roma Femminile ha annunciato l’ingaggio della centrocampista dall’Eintracht Francoforte. L’account social ha scritto tre parole apparentemente senza senso: Regalare seri funi, altro non sono che l’anagramma del nome della calciatrice. Laura Feiersinger è stata presentata così sul sito ufficiale della squadra giallorossa: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Laura Feiersinger. La calciatrice austriaca ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2025. La centrocampista classe ‘93 arriva dall’Eintracht Francoforte di cui ha vestito la maglia per cinque stagioni.”

Le prime parole della centrocampista: “La storia della Roma è speciale ed entrare a fare parte di questo viaggio per me è un onore e un privilegio. Guardando al futuro, sono impaziente di vedere cosa avrà in serbo. Darò il massimo per questo club.“