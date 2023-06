Allegri dopo Mourinho: triennale da 90 milioni di euro

Massimiliano Allegri dopo José Mourinho: l’offerta sul piatto è clamorosa. Triennale da 90 milioni di euro: c’è stata la risposta lampo

Il calciomercato della Roma si arricchisce di un nuovo retroscena che coinvolge José Mourinho e Massimiliano Allegri. Mancano pochi giorni dall’apertura ufficiale della sessione estiva e gli scenari di mercato in Serie A mutano rapidamente. Svelato l’intreccio tra gli allenatori di Roma e Juventus, il tecnico bianconero è stato scelto come seconda opzione dopo lo Special One. L’offerta sul piatto è di quelle clamorose: contratto triennale da 30 milioni a stagione per la panchina.

Offerte del genere non possono che provenire dall’Arabia Saudita. Il paese degli sceicchi, e dei petroldollari, dopo l’ingaggio di Cristiano Ronaldo continua a mettere a segno importanti colpi di mercato. Karim Benzema, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves sono solo alcune delle ultime stelle del calcio continentale che hanno accettato offerte mostruose da club sauditi. Il campionato arabo sta cercando di strappare all’Europa anche gli allenatori più blasonati, facendo tremare la Serie A. Nel mirino degli sceicchi c’è finito prima José Mourinho ed in seguito Massimiliano Allegri.

L’Al Hilal ha offerto 30 milioni a stagione a Mourinho: no secco e virata su Allegri

L’Al Hilal avrebbe proposto ufficialmente a José Mourinho 30 milioni a stagione per sedere sulla panchina saudita. Nelle scorse settimane era uscita la notizia di un incontro a Londra tra lo Special One ed emissari arabi, incontro di pura cortesia da parte del tecnico portoghese che ha già declinato l’offerta.

Secondo quanto evidenzia il giornalista Fabrizio Romano, il club saudita avrebbe proposto ad inizio giugno un triennale da 30 milioni a stagione per lo Special One. Il no del tecnico giallorosso è stato immediato, José Mourinho ha deciso di concentrarsi solo sul progetto Roma, con la quale ha un contratto per un altro anno. Immediata anche la virata dell’Al Hilal, che avrebbe deciso di puntare tutto su Massimiliano Allegri dopo il rifiuto dell’allenatore portoghese. Il tecnico della Juventus è diventata la prima scelta del club arabo solo dopo il rifiuto di mister José Mourinho, deciso a rispettare il proprio contratto con la Roma, al netto di nuovi dialoghi per un rinnovo futuro.