Calciomercato, Morata alla Roma: Milan doppiato

Calciomercato Roma, adesso nel mirino di Pinto c’è l’attaccante: Morata è il nome caldo, con il Milan adesso che sarebbe alle spalle

L’attaccante adesso – dopo gli addii ufficiali di Volpato e Missori – è l’obiettivo principale di Tiago Pinto. Messa un poco da parte la pista che porta a Scamacca per dei problemi nella formula dell’operazione, il gm giallorosso sta vagliando le atre piste. E una porta dritta ad Alvaro Morata.

Sì, in questi giorni si sta pure parlando di Mauro Icardi, ma non è semplice soprattutto per lo stipendio che chiede l’argentino. Sarebbe assai più semplice, forse, arrivare allo spagnolo che dentro Trigoria troverebbe un amico come Dybala. Di certo, in Italia, Morata interessa anche al Milan. Ma secondo i bookmaker la Roma è in netto vantaggio sui rossoneri. Le quote infatti non mentono proprio.

Calciomercato Roma, le quote non mentono

Morata alla Roma è dato a 2 volte la posta. Questo è quello che gli analisti della GoldBet propongono nel proprio palinsesto. Nettamente in vantaggio sulla squadra di Pioli che, in questo caso, è data a 4 volte la posta. Insomma, una trattativa che non dovrebbe avere chissà quasi problemi, ma sappiamo benissimo che poi le cose non sono proprio così semplici, ci sono sempre degli incastri che vanno rispettati, delle soluzioni da trovare. E poi ci sono i soldi, quelli che fanno sempre la differenza.

Nei giorni scorsi infatti, dopo il rinnovo di Morata con l’Atletico Madrid, si è parlato anche di una possibile clausola rescissoria di 10milioni di euro. Ma a quanto pare, almeno secondo quelle che ieri sono state le informazioni riportate da Relevo, questa si aggirerebbe tra i 20 e i 30milioni di euro. Molti soldi che forse la Roma non può offrire. A meno che non diventi reale un’altra cessione, quella di Ibanez, che sarebbe entrato nel mirino del Fulham.