Calciomercato Roma, muro contro muro e offerta rifiutata

Messa in archivio la stagione con le squadre di club tanti calciatori sono in giro per il mondo con la propria nazionale. L’ultimo giallorosso impegnato in appuntamenti con l’Italia Under 21 era Edoardo Bove. Gli azzurrini però sono stati eliminati dall’Europeo Under 21 ieri, a causa della sconfitta di misura contro i pari età della Norvegia. Dall’altra parte dell’oceano c’è un calciatore in odore di addio definitivo dalla Roma, che si è messo in vetrina con una rete pregevole.

Giornate caldissime per il calciomercato della Roma, Tiago Pinto si è concentrato sul fronte delle cessioni prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva. Il portoghese aveva la missione di trovare un tesoretto da circa 30 milioni in uscita. Il traguardo è ad un passo per l’ex Benfica, che ha già ceduto in via definitiva Benjamin Tahirovic e Justin Kluivert, rispettivamente all’Ajax ed al Bournemouth. Continuano ad essere in tanti gli esuberi da piazzare nel futuro prossimo per il manager giallorosso, uno di questi è il terzino destro statunitense Bryan Reynolds.

Calciomercato Roma, Reynolds in vetrina con gli USA: rifiutata l’offerta del Westerlo

Il laterale destro, che ieri ha compiuto ventidue anni, ha festeggiato con un pregevole gol in nazionale. Nella larga vittoria degli USA, per 6-0 contro Saint Kitts e Nevis, il terzino ha siglato la seconda rete con un bel tiro da fuori area. La rasoiata con cui Reynolds si è messo in vetrina con la maglia a stelle e strisce potrebbe fornire un assist a Tiago Pinto in fase di valutazione economica del cartellino.

Prima della rete con la nazionale USA, la prima della carriera per il giovane laterale, il Westerlo aveva formulato una prima offerta per Bryan Reynolds. La squadra belga, dove il calciatore ha giocato in prestito la scorsa stagione, aveva proposto 3.25 milioni di euro alla Roma. Proposta rispedita al mittente da Tiago Pinto, che nel frattempo ha trovato l’intesa col Celta Vigo per il ritorno di Carles Perez in Liga. Per il futuro del laterale statunitense l’appuntamento è rimandato più avanti, ma serviranno offerte migliori rispetto a quella formulata dal Westerlo.