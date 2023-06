Calciomercato Roma, ex Barcellona per Mourinhho: testa a testa col Milan

In questa finestra di calciomercato la Roma si ritrova di nuovo a dover sfidare i rossoneri per un nuovo calciatore che interessa a entrambe

Il giorno più atteso da tutti i tifosi di calcio e dagli appassionati è ormai a un passo e manca un solo giro di orologio. Domani 1° luglio comincia il calciomercato in Europa, con tutti i club che potranno rinforzarsi ufficialmente e accogliere i calciatori presi in questi ultimi giorni di giugno. La Roma si è già mossa rispetto ad altri club e ha ufficializzato l’arrivo a Trigoria di Houssem Aouar ed Evan Ndicka.

Il primo è un centrocampista che si è svincola dal Lione e approda in giallorosso a parametro zero. Il franco-algerino arriva dopo una stagione sottotono con il club rossoblù e ha deciso di cominciare una nuova avventura guidato da José Mourinho. Il secondo, invece, è un difensore centrale di nazionalità franco-ivoriana e anche lui a partire da domani lascerà ufficialmente l’Eintracht Francoforte per diventare un giocatore della Roma.

Proprio sul centrale classe 1999 c’era anche il Milan che ha deciso di inserirsi nella cosa a un altro calciatore che si libera il primo luglio dal proprio contratto. Un testa a testa serrato sui parametri zero, con entrambi i club che non hanno intenzione di spendere cifre esorbitanti per rinforzare le rose.

Calciomercato Roma, lo vuole anche il Milan

Proprio per questo motivo i calciatori liberi da contratti o che sono in uscita rappresentano un’occasione d’oro sia per Tiago Pinto che per Moncada. entrambi vogliono migliorare la situazione sulla fascia destra con Rick Karsdorp e Zeki Celik che non hanno dato grandi sicurezze alla Roma.

Per sostituire uno dei due, Pinto ha sta trattando per Rasmus Kristensen dal Leeds, ma in questi giorni potrebbe approdare anche Adama Traore, che di ruolo fa l’attaccante esterno. Come riporta il Corriere dello Sport, lo spagnolo si libera dal Wolverhampton e piace molto alla Roma che ha grandi rapporti con il suo agente: Jorge Mendes. Per adesso non ci sono contatti concreti, ma comunque il giocatore è anche nel mirino del Milan, che cerca un sostituto per Saelemaekers.