Calciomercato Roma, incontro per il bomber: cambia la formula

Calciomercato Roma, dopo aver definito l’ultima cessione e tagliato il traguardo delle plusvalenze Pinto si concentra sui nuovi rinforzi. Appuntamento cruciale per il bomber.

Risolta la spinosa questione delle plusvalenze, con la cessione definitiva di Carles Perez al Celta Vigo, Tiago Pinto può concentrarsi nuovamente sul fronte degli acquisti in casa Roma. La finestra di calciomercato estiva si apre ufficialmente quest’oggi ed il portoghese ha fretta di pescare nuovi rinforzi da consegnare per tempo a José Mourinho, pronto a guidare la Roma per la sua terza stagione. Nuovo appuntamento per il bomber e possibile cambio di formula per il passaggio in giallorosso.

Con la cessione di Carles Perez al Celta Vigo si è chiuso il cerchio sul nodo delle plusvalenze in casa Roma. Il club giallorosso doveva totalizzare un tesoretto in uscita di circa 30 milioni di euro, entro l’apertura della sessione di mercato estiva. Sessione che apre ufficialmente quest’oggi in Serie A e vede il club giallorosso molto attivo su entrambi i fronti. Tiago Pinto vuole accelerare per regalare a José Mourinho i nuovi rinforzi in vista della prossima stagione, si attendono novità in quasi tutte le zone del campo. Uno dei primi nodi da sciogliere per il manager portoghese in entrata è, per forza di cose, il nuovo attaccante da consegnare allo Special One.

Calciomercato Roma, nuovo incontro per Scamacca col West Ham: Pinto cambia formula

Il brutto infortunio in cui è incappato Tammy Abraham lascia un vuoto importante nel reparto offensivo giallorosso. Oltre ad aver complicato i piani di Pinto in uscita, lo stop del centravanti ex Chelsea obbliga il portoghese a trovare per tempo un sostituto di livello. Il nome più caldo è quello dell’ex Sassuolo, Gianluca Scamacca.

Cresciuto nelle giovanili della Roma, il centravanti ha già dato il suo assenso per il ritorno a Trigoria. Anche il Milan di Pioli è sulle sue tracce ma Pinto sta spingendo per regalare il nuovo bomber a José Mourinho il prima possibile. Resta da convincere il West Ham, che in prima battuta non ha aperto al prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ci sarà in settimana un nuovo incontro per il centravanti. Pinto potrebbe aprire al cambio di formula, inserendo un obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni.