Calciomercato Roma, nuovo portiere UFFICIALE

In questa finestra di calciomercato la Roma non sta perdendo tempo e al primo giorno disponibile ha subito segnato un colpo

Il girono tanto atteso è arrivato, da oggi tutti gli addetti ai lavori e i tifosi di calcio sono ufficialmente nella stagione 2023/2024. Con l’arrivo di luglio, infatti, c’è anche il passaggio di testimone dalla scorsa annata a quella nuova che comincia a prendere forma grazie ai vari colpi e innesti. La Roma si è dimostrata molto attiva grazie a diversi colpi che hanno permesso di rinforzare le rose a disposizione.

Tiago Pinto si è mosso con grande anticipo per migliorare la squadra a disposizione di Mourinho, con gli innesti di Houssem Aouar ed Evan Ndicka. Per sistemare la situazione, però, il general manager ha lavorato molto sulle cessioni, visto che la Uefa non lasciava scampo ai giallorossi, L’organo calcistico europeo, infatti, chiedeva alla Roma di trovare 30 milioni entro il 30 giugno per sanare il bilancio e l’ex Benfica è riuscito in questa impresa cedendo gli esuberi.

I giallorossi sono molto attivi anche per quanto riguarda la rosa a disposizione di Alessandro Spugna, che vuole puntare in alto anche in questa annata. Proprio per competere al meglio sono approdate Latorre dall’Atletico Madrid e Feiersinger dall’Eintracht Francoforte, rispettivamente attaccante e centrocampista.

Calciomercato Roma, presa Korpela dal Tottenham

I reparti da migliorare sono diversi però e uno di questi è anche la porta. Per farlo i giallorossi hanno deciso di pescare in Inghilterra, più precisamente a Londra, dove ci sono diversi club di livello pronti a cedere i propri talenti.

Come comunicato ufficialmente dalla società, dal Tottenham arriva Tinja-Riikka Korpela, che firma fino al 30 giugno 2024. In passato ha vestito anche le maglie dell’Everton e del Bayern Monaco e ha vinto il titolo nazionale in Germania, in Finlandia e in Norvegia. “Sono molto felice ed entusiasta del mio arrivo alla Roma”, ha dichiarato la calciatrice finlandese. “È un grande club con una tradizione importante e sono orgogliosa di rappresentarlo. Farò tutto il possibile per aiutare la squadra ad aver successo in tutte le competizioni, in Italia e in Europa”.