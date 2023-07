Calciomercato Roma, ribaltone a zero: controsorpasso Milan

Calciomercato Roma, ennesimo ribaltone per il colpo a zero e controsorpasso del Milan. La squadra guidata da Stefano Pioli torna in pole position

Nella giornata di ieri si è ufficialmente aperta la sessione di calciomercato estivo in Serie A. Tiago Pinto ha condotto nelle ultime settimane una serie di operazioni in uscita decisiva per gli equilibri finanziari della Roma. Prima di piazzare i diversi colpi in uscita però il manager portoghese aveva messo a segno due operazioni in entrata a costo zero. Gli ingaggi di Aouar e Ndicka hanno messo in risalto l’operato dell’ex Benfica, accostato anche ad un altro calciatore in scadenza nella Bundesliga.

Tiago Pinto è riuscito ad incassare il tesoretto in uscita necessario ad evitare nuove stangate della UEFA sul tema del Fair Play Finanziario. Il dirigente portoghese ha piazzato l’ultimo colpo in uscita con il ritorno definitivo di Carles Perez al Celta Vigo. Traguardo centrato senza smuovere, o peggio svendere, alcun titolare della rosa giallorossa. Ora il club guidato in panchina da José Mourinho può concentrarsi su una nuova fase del calciomercato, libera dall’ansia della corsa contro il tempo e la spasmodica caccia alla plusvalenza. Dopo i primi due colpi a parametro zero, Aouar dal Lione per il centrocampo e Ndicka dall’Eintracht Francoforte per la difesa, un altro centrocampista in scadenza di contratto è stato accostato ai giallorossi.

Calciomercato Roma, dalla Germania: il Milan torna in pole per il colpo Skhiri

Parliamo di Ellys Skhiri, svincolatosi dal Colonia. Mediano tunisino classe ’95, reduce da quattro stagioni in Bundesliga e punto fisso della nazionale nordafricana. Il centrocampista ha spiccate doti difensive ma fa del gol una delle sue armi, lo scorso anno 7 reti in 37 presenze con il Colonia.

Accostato anche alla lista dei desideri di Tiago Pinto, il mediano è nei radar del Milan di Stefano Pioli da tempo. Se nelle ultime giornate il suo futuro sembrava ad un passo dalla permanenza in Germania, ora c’è un nuovo colpo di scena. Secondo quanto evidenzia il media tedesco Frankfurter Rundschau, la squadra che sembrava pronta ad ingaggiarlo in Bundesliga può essere contro sorpassata dai rossoneri e non solo. L’Eintracht Francoforte infatti deve guardarsi dalla concorrenza del Milan e del Siviglia, pronte a mettere le mani sul colpo a zero a centrocampo.