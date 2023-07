Calciomercato Roma, scippo Milan con la clausola: 20 milioni

Calciomercato Roma, si infiamma il duello con il Milan. I rossoneri pronti all’affondo finale: novità importante nella clausola rescissoria.

Il calciomercato estivo accende nuove sfide in Serie A. Il duello tra Roma e Milan sembra sorridere ai rossoneri, pronti allo scippo grazie alla clausola rescissoria. Novità importanti giungono sulle cifre dell’affare: sul piatto 20 milioni di euro per la firma. La squadra allenata da Stefano Pioli può chiudere per il grande ritorno in Italia. Ecco gli ultimi dettagli che filtrano dalla Spagna.

Tre giorni fa si è aperta ufficialmente la sessione estiva di calciomercato in Serie A. Il Milan di Stefano Pioli, che nelle scorse settimane ha salutato prima Maldini e poi Massara, ha ceduto Sandro Tonali in Premier League. Il centrocampista ex Brescia raggiunge il Newcastle per una cifra record, circa 70 milioni di euro, un vero e proprio tesoretto che scompiglia gli equilibri finanziari della Serie A. I rossoneri sono stati segnalati su diversi obiettivi in attacco, finiti anche nei radar della Roma di José Mourinho e Tiago Pinto. Oltre a Gianluca Scamacca, in rotta d’uscita dal West Ham, c’è un altro duello per un grande ritorno in Serie A in attacco.

Calciomercato Roma, Milan in pole position per Morata: novità nella clausola

Fari puntati sul futuro di Alvaro Morata, centravanti spagnolo dell’Atletico Madrid. L’ex Juventus è stato collegato a più riprese ad un ritorno in Serie A, che ha coinvolto anche l’ipotesi Roma per l’attaccante classe ’92. Ora in pole position sembra esserci proprio il Milan di Stefano Pioli, ecco gli ultimi aggiornamenti dalla Spagna.

Dopo un anno nelle file dell’Atletico Madrid, il centravanti spagnolo può tornare in Serie A. La stagione da poco conclusa ha visto Morata scendere in campo in 45 partite per i Colchoneros, con un bottino di 15 gol messi a referto. L’attaccante può lasciare nelle prossime settimane la corte di Diego Simeone ed ora in vantaggio sembra esserci il Milan. Secondo quanto evidenziato dal giornalista Matteo Moretto su Twitter, la clausola rescissoria del centravanti oscilla tra i 20 ed i 30 milioni di euro. Prima si era parlato di una possibile clausola low cost da 10 milioni, che faceva gola alla Roma di Tiago Pinto. In ogni caso gli spagnoli sembrano pronti ad accettare un’offerta sui 20 milioni di euro.